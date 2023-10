Carpi, il Crocifisso torna in aula dopo le proteste di genitori e docenti. Il caso della media Focherini

Guerra contro il Crocifisso a Carpi o si è trattato solo di un malinteso? Ecco cosa è accaduto: nella scuola media Focherini il crocifisso è stato tolto dalle aule durante dei lavori di ristrutturazione. E dopo due mesi i crocifissi non sono stati rimessi al loro posto. La preside, Federica Ansaloni, avrebbe rivendicato questa scelta con i genitori che hanno protestato. Asserendo che i crocifissi non devono stare nelle aule in nome della laicità della scuola e della tutela delle altre minoranze religiose. Una mossa che ha sollevato polemiche, sia tra gli insegnanti che tra i genitori. Se ne è occupato “Diritto e rovescio” in un servizio, durante il quale la preside ha però negato tutto, affermando che i crocifissi sarebbero tornati nelle aule e che lei non ha mai deciso di toglierli.

Ma il caso c’è stato, inutile cercare di nasconderlo. Nei giorni scorsi – riferisce Avvenire – un gruppo di genitori e insegnanti aveva chiesto alla Dirigente scolastica Federica Ansaloni, con una lettera, di ripristinarne la presenza del crocifisso alle pareti delle aule.

Nella missiva, inviata alla preside, famiglie e docenti chiedevano ragione del gesto ed esprimevano “delusione per le modalità adottate e per i tempi scelti”. Sottolineavano inoltre che l’atto non rispondeva “ad alcuna protesta o richiesta di rimozione da parte di docenti o famiglie di alunni di altre confessioni religiose”, trattandosi quindi di una decisione personale e unilaterale della Dirigente. Di ieri – sottolinea Avvenire- è la notizia dell’avvenuta riaffissione dei crocifissi in tutte le aule. Secondo il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, Stefano Versari, c’è stato un fraintendimento di fondo. Ed è anche ciò che sostiene la preside Ansaloni.

Ben diversa la versione di docenti e famiglie che hanno firmato la lettera a lei indirizzata dal momento che riferiscono di una vera e propria rivendicazione del gesto da parte sua.

“Via il crocifisso dalle aule, offende l’islam” | Watch (msn.com)