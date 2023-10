Buttafuoco designato dal Mic alla presidenza della Biennale. Prenderà il posto di Cicutto, in carica fino a marzo

Lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco alla presidenza della Biennale. La proposta di nomina da parte del ministro Sangiuliano è già partita per la Camera e il Senato. Le commissioni Cultura dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 novembre. Qualora ci sia il via libera Pietrangelo Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto che venne nominato nel 2020 da Dario Franceschini. Buttafuoco prenderà il posto di Roberto Cicutto Fonti del ministero precisano che la proposta di nomina di Buttafuoco rappresenta solo l’inizio di un percorso il cui primo passo è il parere consultivo delle Commissioni Cultura di Camera e Senato. E che Cicutto resterà in carica fino al termine del mandato, marzo 2024. Ciò al fine di garantire la necessaria continuità istituzionale e un graduale e ordinato passaggio di consegne.

“Con la designazione da parte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, di Pietrangelo Buttafuoco come presidente della Fondazione La Biennale di Venezia è stato infranto un altro tetto di cristallo”. E’ il commento di Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

Speranzon: un cambio di passo, la Biennale non è più un feudo della sinistra

“Spesso – prosegue Speranzon – la Fondazione La Biennale è stata considerata dalla sinistra un feudo in cui collocare amici e accoliti. Buttafuoco, finalmente, afferma un cambio di passo che il governo Meloni vuole imprimere in ogni sede culturale e sociale della nazione: solo personalità scelte per lo spessore, la competenza e l’autorevolezza”.

Giornalista, scrittore e autore teatrale, laureato in Filosofia, Buttafuoco, classe 1963, ha mosso i primi passi al Secolo d’Italia dove curava una rubrica e ha collaborato con L’Italia settimanale, di cui è stato direttore nel 1996, Il Giornale, Il Foglio, Panorama e La Repubblica. Dal 2007 al 2012 è stato presidente del Teatro Stabile di Catania. Autore di numerosi saggi e romanzi, l’ultimo libro scritto è ‘Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi’ (2023, Longanesi).