Biden: Hamas come l’Isis, Israele ha il diritto e il dovere di rispondere ad attacchi rivoltanti

Hamas è come l’Isis. Lo ha affermato Joe Biden in un discorso dalla Casa Bianca sottolineando che quanto fatto da Hamas è paragonabile “ai peggiori atti” dello Stato Islamico. L’America sta con Israele, ha ripetuto due volte il presidente Usa.

Israele ha il “dovere di rispondere a questi attacchi”

Oltre mille civili “sono stati massacrati”, ci sono notizie “da far rivoltare lo stomaco” di “bebè uccisi, intere famiglie massacrate”, “giovani massacrati ad una festa per celebrare la pace”, ha detto ancora Biden. “Questo è terrorismo”, ha sottolineato. E dinanzi a questi attacchi “come ogni nazione, Israele ha il diritto di rispondere, anzi ha un dovere di rispondere a questi attacchi”.

“Genitori massacrati, donne stuprate, il trauma non sparirà”

Israele, ha dichiarato il Presidente americano, “ha vissuto uno di quei momenti in cui si manifesta il male nella sua essenza a opera dell’organizzazione terroristica Hamas”. “Il trauma non sparirà”, ha riconosciuto Biden, citando gli oltre mille morti in Israele, “genitori massacrati per aver usato il loro corpo per proteggere i loro figlio, notizie stomachevoli di bambini uccisi, intere famiglie massacrate, giovani massacrati per aver partecipato a un festival in celebrazione della pace”. “Donne sono state stuprate, assalite, messe in mostra come trofei. Famiglie sono rimaste nascoste per ore nella paura, cercando disperatamente di tenere buoni i loro figli, per evitare di attirare l’attenzione. E migliaia di persone sono rimaste ferite, vive, ma che portano con loro i buchi dei proiettili e le ferite delle schegge di mortaio e il ricordo di quello che hanno sofferto”.

La portaerei Gerald Ford nel Mediterraneo orientale

Gli Stati Uniti hanno “aumentato la nostra posizione di forza militare nella regione per rafforzare la deterrenza”, ha continuato. “Il dipartimento della Difesa ha inviato la portaerei Gerald Ford nel Mediterraneo orientale e aumentato la nostra presenza di aerei caccia. E siamo pronti a inviare altri asset se necessario”. Biden ha anche ricordato di aver parlato “con i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito per discutere degli ultimi sviluppi con gli alleati europei e coordinare una risposta unita”.

Putin: attuare le risoluzioni Onu sullo Stato palestinese

Il conflitto in atto è stato commentato anche da Vladimir Putin, che ha incontrato al Cremlino il premier iracheno. “Gli Stati Uniti – ha accusato Putin – hanno nel tempo esercitato pressioni su entrambe le parti coinvolte nel conflitto israelo-palestinese senza mai però tenere in considerazione gli interessi fondamentali dei palestinesi, prima delle quali, quella di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla creazione di uno Stato Palestinese sovrano e indipendente”. Washington – ha aggiunto Putin- “ha cercato di monopolizzare gli accordi, senza preoccuparsi di trovare compromessi accettabili da entrambe le parti”.