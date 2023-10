Atti osceni davanti a minorenni su una spiaggia pubblica: italiano condannato a Malta

Un cittadino italiano è stato condannato an otto anni di reclusione per reati osceni davanti a tre minorenni in una spiaggia pubblica a Mellieha, a nord di Malta. L’uomo, un italiano di 60 anni residente a St Paul’s Bay, era stato arrestato nel luglio 2020 dopo che alcuni genitori avevano detto alla polizia che i loro figli; di 6, 13 e 14 anni, avevano visto l’uomo abbassarsi il costume da bagno per masturbarsi davanti ai minorenni.

Atti osceni, si toglieva il costume da bagno

Alcuni genitori hanno riferito alla corte che i loro figli avevano visto l’uomo fare ciò due volte nello stesso giorno, alle 11:00 e alle 17:00. Tre giorni dopo, l’uomo si era tolto ancora una volta il costume da bagno in pubblico, per nuotare nudo. La polizia maltese ha anche esibito i precedenti reati di atti osceni in pubblico in Italia. La corte aveva sentito testimoni dire come in due date separate l’imputato avesse prima osservato i bambini, poi si fosse mosso verso di loro per compiere atti indecenti. (ITALPRESS)