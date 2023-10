Attentato nel cuore di Gerusalemme: due agenti feriti, uno è grave. Il terrorista colpito mentre fugge

Le sirene d’allarme per avvisare di imminenti attacchi missilistici sono risuonano nella zona attorno a Gerusalemme, compresa quella di Beit Shemesh. È l’annuncio di quello che si rivelerà un attentato avvenuto nei pressi della porta di Erode, in seguito al quale due poliziotti sono rimasti feriti, uno dei quali sarebbe in gravi condizioni. A riferire dell’attacco sferrato in una giornata di guerra sono i media israeliani che, nel dare la notizia, Lo riportano i media israeliani, precisano che nella sparatoria il terrorista che ha aperto il fuoco «è stato neutralizzato».

Attentato a Gerusalemme: 2 poliziotti, feriti, uno è grave

Secondo quanto riferito dalla polizia israeliana, alcuni colpi sono stati sparati vicino alla stazione di Shalem, appena fuori dalla Porta di Erode, all’ingresso della Città vecchia di Gerusalemme. Uno dei due agenti colpiti nell’attentato è rimasto ferito gravemente. Il suo collega lievemente. I due poliziotti sono stati tempestivamente portati via dalla scena dell’attacco e trasportati in ospedale. Mentre sul luogo dell’assalto, le forze dell’ordine hanno intercettato il terrorista armato in fuga che – secondo il servizio di emergenza israeliano – è stato colpito.

L’attentatore neutralizzato. Perquisizioni a tappeto nella zona

Ma non è ancora finita. Mente la notizia si diffonde sui media, a partire da The Times of Israel – tra i primi a dare la notizia dell’attacco – in base a quanto hanno riferito le forze dell’ordine e riporta il sito dell’Ansa, «dopo la sparatoria il terrorista ha tentato di fuggire, ma gli agenti lo hanno inseguito e neutralizzato. Ingenti forze di polizia sono arrivate subito sul luogo dell’attentato, dove stanno conducendo perquisizioni ad ampio raggio nella zona per escludere «eventuali complici».

Attentato a Gerusalemme, caccia a eventuali complici

Intanto, a ridosso degli eventi, da alcune immagini pubblicate dalla polizia israeliana – come registra LaPresse – si evincerebbe che l’assalitore in azione impugnava un mitragliatore “improvvisato”.