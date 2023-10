Arianna Meloni: “Anche a Roma impennata di adesioni a FdI. Orgogliosi del radicamento in tutta Italia”

«Si è conclusa ieri sera, con la città di Roma, la parte di campagna adesioni di Fratelli d’Italia propedeutica alla celebrazione dei congressi locali. La campagna di tesseramento, che terminerà il 31 dicembre 2023, vede un netto incremento delle adesioni nazionali che si attestano intorno alle 280.000 in tutta Italia, circa il 40% in più rispetto all’anno scorso. Gli oltre 43.000 tesserati della Capitale, a fronte dei 15.000 del 2022, confermano il trend di crescita del partito anche a Roma». Lo dichiara in una nota Arianna Meloni, responsabile del Dipartimento adesioni e della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

Arianna Meloni fornisce i numeri del successo della campagna di tesseramento

«Siamo molto orgogliosi – prosegue Arianna Meloni – di questo risultato che ci riconsegna un partito in forte crescita e ci conferma uno straordinario radicamento su tutto il territorio nazionale. Un enorme ringraziamento ai tanti militanti, dirigenti e volontari che ogni giorno animano la comunità politica di FdI grazie a un appassionato e prezioso lavoro sui territori. La nostra azione quotidiana – conclude la responsabile della segreteria politica di FdI – è come sempre volta al sostegno delle famiglie e dei più fragili e tesa a un ascolto e recepimento costante delle loro istanze, con l’unico obiettivo del perseguimento dell’interesse nazionale».

Rampelli: “FdI cresce, nella Capitale adesioni stellari”

Fabio Rampelli conferma il dato parlando di un «grande risultato conseguito da FdI in tutta la nazione e a Roma con adesioni stellari, in perfetta controtendenza rispetto alla graduale apparentemente incolmabile distanza che esiste nei tempi attuali tra cittadini e politica. Per il deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, «FdI si conferma movimento popolare radicato sul territorio e desideroso di uscire dagli schermi delle tv e dei social per farsi trovare dalla gente, soprattutto quella che della politica ha bisogno per risolvere i problemi che la attanagliano. Un ringraziamento a tutti i nostri dirigenti e militanti che hanno contribuito al conseguimento di questi risultati in ogni angolo della penisola e in ogni lato della capitale. Gli oltre 40mila iscritti su Roma – aggiunge Rampelli – dimostrano che il presidente Giorgia Meloni sta facendo un lavoro di sostanza molto apprezzato e che coloro che hanno organizzato il nostro partito sul territorio in questi anni lo hanno reso vitale e capace di moltiplicarsi nei consensi». Per dare appuntamento «al teatro Brancaccio domenica 22 in un evento che testimonia la transizione irreversibile dal governo dei poteri opachi al governo del popolo sovrano».

Domenica 22 ottobre al Brancaccio FdI celebra un anno di successi

Domenica 22 ottobre, a un anno esatto dall’insediamento del Governo Meloni, Fratelli d’Italia – spiega una nota – celebra infatti «i risultati raggiunti e racconta progetti e obiettivi» con “L’Italia vincente – Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione”, l’iniziativa organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. Al centro degli appuntamenti quello che si svolgerà, a partire dalle 9, al teatro Brancaccio di Roma (via Merulana), che culminerà con l’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, previsto per le 10.30, e che verrà trasmesso in videocollegamento nelle sedi delle iniziative regionali. L’intervento sarà preceduto da una tavola rotonda alla quale parteciperanno il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.