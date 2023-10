Apostolico, Foti: “Il problema non è il video ma gli atti immortalati. Chi insiste scappa dalle risposte”

“Le forze dell’ordine, come dimostrano i video diffusi, stavano facendo il loro lavoro. Noi siamo con loro, perché rappresentano lo Stato e non tra coloro che lo contestano. Se il problema è il video e non il comportamento immortalato in quel video, vuol dire che non ci si vuole pronunciare sulla vicenda”. Il capogruppo di FdI a Montecitorio, Tommaso Foti, dai microfoni di Sky Tg24, torna sul caso Apostolico, la giudice di Catania che 5 anni fa partecipò alle manifestazioni dell’estrema sinistra contro il governo per lo sbarco della Diociotti sul molo catanese.

Apostolico, Foti: il problema non è chi ha girato il video

“Il Pd ha presentato una interrogazione sulla questione. Aspettiamo la risposta del Ministero”, dice ancora Foti. “Quando si chiarirà che i video sono stati registrati da chi aveva il diritto- dovere di riprendere una manifestazione pubblica, si capirà che è la solita tempesta in un bicchiere d’acqua. Che si vuole nascondere, cioè la partecipazione reiterata di un giudice”. L’opposizione, campione di controspionaggio, infatti, da giorni ha spostato i riflettori dalla notizia in sé, gravissima, al presunto giallo su chi abbia girato il video e consegnato a Salvini, all’epoca dei fatti ministro dell’Interno. Insomma, per dem e Verdi, il punto non è che un togato partecipi con urla e slogan a una manifestazione contro il governo, fronteggiando i poliziotti, ma chi lo ha girato.

Il terzo filmato con la giudice in prima linea che urla

A dimostrazione della parzialità della giudice, la stessa che ha bloccato i provvedimenti di rimpatrio di tre clandestini, la Lega ha diffuso un terzo video. Ancora più esplicito. Nel filmato si vede Apostolico partecipare in prima fila alla protesta al porto di Catania e urlare contro gli agenti. Le immagini sono state riprese dal lato delle forze dell’ordine, quindi contrapposte ai manifestanti. Dopo alcuni giorni, un carabiniere ha ammesso di essere stato lui a fare il girato. E a custodirlo sul suo telefonino, fino a qualche giorno fa. Il militare – riporta l’Ansa – avrebbe deciso di riferire spontaneamente ai suoi superiori di aver registrato il video, cinque anni fa, ma “senza alcuna finalità”. Video che non sarebbe “mai stato allegato ad atti interni o a informative all’autorità giudiziaria”. Si chiama diritto di cronaca. O per la Apostolico non vale?