A scuola con la divisa della Wehrmacht viene premiato per il miglior costume. Proteste e indignazione

Si è presentato a scuola vestito con la divisa nazista della Wehrmacht. A una festa di Halloween organizzata a Padova dall’English International School. Ebbene la giuria interna lo ha premiato per il miglior costume. La scuola è frequentata da 700 ragazzi. E l’episodio non è passato inosservato.

La protesta è stata messa nera su bianco in una lettera firmata dalle comunità ebraiche di Venezia e Padova, all’indirizzo del preside della scuola in questione e all’attenzione del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.

Dal canto suo la scuola – scrive il Corriere del Veneto – si è subito mossa per tentare di affrontare la situazione con famiglie e studenti. «Cari genitori – ha scritto – vi scriviamo per informarvi di uno sfortunato incidente accaduto durante la festa di Halloween. Uno studente ha indossato un’uniforme tedesca con un simbolo offensivo. Vogliamo scusarci per l’accaduto. Sfortunatamente la serietà della situazione non ci è apparsa subito chiara. Riteniamo il caso di chiarire che non era assolutamente nelle intenzioni della scuola o del suo staff permettere o promuovere un simbolo così offensivo e naturalmente abbiamo preso immediatamente provvedimenti per gestire la situazione».

«Per noi la situazione è molto grave – chiarisce Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica di Padova – una distrazione? Può capitare, ma con una cosa di questo livello no». Tant’è che la stessa comunità, in chiusura di lettera invita la scuola ad «una seria riflessione cui sottoporre tutti i suoi allievi su quanto accaduto».