Voto in condotta, il 76% degli italiani promuove Valditara: sì alla riforma anti bulli

Il 76% degli italiani è d’accordo con la riforma del voto in condotta, annunciata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e che prevede che la valutazione del comportamento abbia un peso specifico nella valutazione complessiva dell’alunno. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio condotto da Quorum/You Trend per Sky Tg24.

Nel dettaglio a fronte del 76% del campione che si dice favorevole, solo il 14% si dice contrario, mentre un 10% non sa/non risponde. Dalla rilevazione emerge poi che la misura piace soprattutto a chi ha un’età compresa tra i 35 e i 54 anni, mentre la percentuale dei favorevoli si abbassa tra i 18 e 34 anni, dove pure comunque sfiora il 50%: è al 46%. Il sondaggio conferma quanto già emerso in precedenza da un sondaggio condotto da Tecnica della scuola.

Quali sono le novità

La riforma del voto in condotta, pensata come un elemento della stretta contro il bullismo, prevede che la valutazione sul comportamento sia espressa in decimi e che il 5, contemplato per comportamenti gravi come la commissione di reati, violenze e ripetute violazioni del regolamento, contempli la bocciatura automatica. Il voto in condotta torna anche alle medie, ma è soprattutto alle superiori che ha carattere più stringente, con un impatto anche sui crediti per l’ammissione alla maturità. Con il 6 si maturerà un debito in educazione civica, che andrà recuperato a settembre.

Promosso anche il “docente tutor”

Anche la figura del “docente tutor”, introdotta da quest’anno con il compito di aiutare gli studenti nel processo di orientamento, convince due italiani su tre, con una percentuale del 66%. Dai dati emersi dal sondaggio, dunque, sia la riforma del voto in condotta che l’introduzione dei docenti tutor convincono in modo trasversale gli elettori di maggioranza e opposizione.