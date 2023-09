Von der Leyen domani a Lampedusa con la Meloni: l’Italia vuole risposte dalla Ue sui migranti

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in visita a Lampedusa nella giornata di domani. Lo ha confermato un portavoce Ue. Ieri Von der Leyen aveva accettato l’invito della premier Meloni a visitare l’isola siciliana colpita da un flusso straordinario di migranti. ”La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani si recherà a Lampedusa su invito del primo ministro italiano Meloni”, ha scritto in un tweet il portavoce della Commissione europea Eric Mamer.

Von der Leyen e l’importanza che l’Europa affronti la questione migranti

La visita della presidente della Commissione Europea a Lampedusa, insieme al nostro Premier, ha un importante significato simbolico ma è tempo che l’Europa affronti la questione migranti con un approccio e uno spirito completamente diversi rispetto al passato. Lo chiede soprattutto l’Italia, che ha impostato un lavoro strutturale e serio sulla vicenda immigrazione e che non intende più sopportare il costo di un’inezia continentale.

I soldi alla Tunisia

La Commissione Europea non ha ancora stanziato i soldi promessi alla Tunisia in cambio del controllo rigido delle coste che, come appare chiaro, ha conosciuto una deflessione da parte di Saied proprio in concomitanza con il mancato arrivo delle somme promesse da Bruxelles.

Il ruolo dei socialisti europei

I socialisti europei, iniziando dalla loro emanazione italiana, il Pd( in realtà poco socialista e molto comunista) osteggiano gli aiuti ai paesi nordafricani in nome delle “garanzie sui diritti umani”. Una tattica dilatoria che nasconde il solito ritornello in voga da decenni e già visto( con risultati disastrosi) con Gheddafi, Mubarak e Ben Alì( per non parlare dell’Iraq). I diritti umani e civili sono fondamentali ma vanno garantiti progressivamente, senza pretendere nuove guerre e rivoluzioni in Africa. Bloccare i fondi per Tunisi significa soltanto mettere in difficoltà l’Italia che, però, non starà ferma e immobile.

Il Piano Mattei

Von der leyen partecipò alla conferenza di Roma organizzata dal governo italiano elogiando il Piano Mattei proposto da Meloni. Un’iniziativa esaltata anche dal presidente Mattarella. Il problema strutturale della migrazione si affronta con un’Europa che comprenda la logica di reciprocità con l’Africa e abbandoni la presunzione predatoria. Il ruolo chiave dell’Italia nel Mediterraneo impone all’Europa un atteggiamento diverso se si vogliono realmente costruire percorsi di pace e di benessere che coinvolgono altri continenti(l’Asia) e religioni.