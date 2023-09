Vattimo e la foto su Fb nel letto d’ospedale. Il compagno: si è lasciato andare perché perseguitato

Il filosofo torinese Gianni Vattimo, 87 anni, è ricoverato all’ospedale di Rivoli e le sue condizioni di salute sarebbero critiche. Lo ha reso noto con un post su Facebook, Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno del filosofo, fotografato sul social nel letto ospedaliero. Vattimo appare smagrito, con lo sguardo assente, abbandonato sul cuscino.

“Qualche giorno fa si è vociferato su una vicina morte del professore”, ha scritto Caminada, condannato in primo grado nel febbraio scorso a due anni di reclusione (pena sospesa) per circonvenzione di incapace. “Si è completamente lasciato andare, avrà detto basta alla persecuzione”, aggiunge Caminada, che poi fa riferimento alla decisione della Procura di Torino di nominare un amministratore di sostegno urgente per decidere sul piano terapeutico, visto che Vattimo è stato giudicato incapace di intendere.

Caminada con il suo post va all’attacco per l’ennesima volta del il pubblico ministero Giulia Rizzo, che insieme al magistrato Dionigi Tibone ha condotto le indagini su di lui. La sentenza dello scorso febbraio è definita dal trentottenne un «atto politico senza alcuna prova concreta». Per la Corte, invece, Caminada ha approfittato «sfrontatamente» delle fragilità del filosofo, la paura della solitudine e la depressione aggravata dal parkinson, e della sua «evidente suggestionabilità» per convincerlo a effettuare bonifici sul suo conto corrente e su quello di sua madre, a dargli la delega sulla cassetta di sicurezza. E infine a nominarlo erede universale.