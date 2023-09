Vannacci incontrerà Crosetto, il ministro: “Gli dirò cosa penso di tutta la vicenda”

Il generale Roberto Vannacci, uno dei protagonisti di questa estate grazie alla pubblicazione del libro, “Il mondo al contrario“, ha chiesto e ottenuto di poter incontrare il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Crosetto ha accettato e ha detto che “il generale ha chiesto di incontrarmi. Nell’occasione gli dirò tranquillamente tutto quello che penso di questa vicenda”.

Vannacci, dal successo del libro alla destituzione

Comandante da giugno del 2023 dell’Istituto geografico militare di Firenze, ad agosto Vannacci pubblica il libro autoprodotto Il mondo al contrario che suscita numerose polemiche a causa dei suoi contenuti ritenuti da parte di alcune testate giornalistiche omofobi e sessisti. Il libro di Vannacci, che ha avuto il plauso del generale Mario Arpino, già capo di Stato Maggiore della Difesa, diventa un caso. Il ministro della Difesa Guido Crosetto prende subito le distanze dalle opinioni di Vannacci, definendole “farneticazioni personali che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione”. Lo Stato Maggiore dell’Esercito in una nota comunica che le forze armate” si dissociavano dai contenuti espressi dall’Ufficiale nel suo libro, mai sottoposti ad autorizzazione né valutazione da parte dei vertici militari, riservandosi l’adozione di provvedimenti a tutela della propria immagine”. Come conseguenza di tale affaire, Vannacci viene destituito dal comando dell’Igm il 18 agosto , avvicendato dal generale Massimo Panizzi e trasferito al Comfoter, a disposizione del comandante Area territoriale.

“Il mondo al contrario”

Il libro autoprodotto del militare ha avuto grande successo, balzando in testa a tutte le classifiche di vendita. Nel testo sono riportate frasi ritenute offensive verso la comunità omosessuale e verso gli immigrati ma Vannacci si è sempre difeso parlando di “decontestualizzazioni che non interpretano il significato e la volontà di descrivere semplicemente la presenza di un pensiero unico”. Il vespaio di polemiche scaturito dalla pubblicazione delle anticipazioni portò alla decisione dello Stato Maggiore di destituirlo dal comando dell’istituto geografico. Ora, l’incontro con Crosetto, mentre resta in piedi l’apertura del procedimento disciplinare .