Ustica, Mantovano: non ci sono segreti di Stato sulla vicenda. Crosetto: perché Amato parla solo ora?

“Non ci sono atti coperti da segreto di Stato su Ustica. Ho mandato un messaggio a Calenda sulla sua dichiarazione. Renzi nel 2014 ha tolto il segreto di Stato a una lenzuolata di documenti tra cui anche su Ustica”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano risponde a quanti chiedono, dopo le parole di Amato sul missile francese, che vengano desecretati tutti gli atti riguardanti la tragedia del 27 agosto 1980. Mantovano ha quindi ripetuto quanto già detto dalla premier Giorgia Meloni: se Amato ha elementi concreti li metta a disposizione. Con un’avvertenza: “Tutte le indagini e i processi hanno raggiunto altre conclusioni”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato dalla Stampa, si dice perplesso sulla tempistica delle rivelazioni di Amato. “A stupirmi non è la tesi, che non è nuova, ma la persona che ha voluto riportarla alla ribalta”. Perché adesso? “Me lo chiedo, ma non ho risposte. Non credo sia una cosa casuale”.

“Io faccio il ministro della Difesa, non mi compete parlarne. Ma forse compete al vicepremier, che si occupa di infrastrutture e trasporti, anche aerei ed anche di argomenti rilevanti di ogni tipo come leader politico”, sottolinea Crosetto riferendosi alle dichiarazioni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che ha chiesto alla Francia di fornire chiarimenti sulla vicenda.

A smentire Giuliano Amato scende in campo infine Stefania Craxi. “Amato sceglie a distanza di 40 anni di compiere un falso storico. E’ vero che Craxi avvertì Gheddafi di un attentato del Dipartimento di Stato americano salvandogli la vita, ma era sul suolo libico ed era l’86. In quanto a Ustica, né Craxi né l’allora ministro della Difesa Lagorio seppero nulla”.

Infine Maurizio Gasparri commenta. “Ogni tanto riemerge Giuliano Amato che alimenta confusione. Perché delle cose di cui parla oggi, in riferimento alla strage di Ustica, non ne ha parlato in tante sedi, anche giudiziarie, di fronte alle quali si è trovato nel corso della sua lunga vita nelle Istituzioni?”.