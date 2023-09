Turista compra un’aragosta al ristorante e la salva dalla pentola liberandola in mare (video)

Un gesto inatteso, da animalista integralista. Una turista svizzera, in vacanza con il marito in Gallura, ha liberato in mare un’aragosta che aveva acquistato poco prima nell’acquario del ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci, in Sardegna: il crostaceo, di lì a poco, sarebbe finito in pentola, cucinata alla catalana. Ma la donna le ha salvato la vita. L’aragosta pesava circa un chilo e la turista ha pagato senza esitazione, documentando il gesto con il cellulare del marito. La storia è diventata virale anche perché quel ristorante, dei fratelli Antonio e Gianluca Fasolin, sul lungomare della meta turistica del nord Sardegna, è molto conosciuto.