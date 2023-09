Torna il caldo con l’anticiclone Bacco, temperature a 33 gradi fino a metà settembre

Torna il caldo con “Bacco” ma non sarà caldissimo. E’ confermata la previsione dei giorni scorsi con la precisazione che il caldo africano in arrivo con l’anticiclone Bacco non sarà come quello di Nerone o Caronte. Infatti l’anticiclone non prenderà in pieno l’Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà sì caldo come in piena estate, ma non sarà così rovente da farci sudare come ad agosto con Nerone. La forma dell’anticiclone Bacco (nome dato in onore al dio romano del vino e quindi della vendemmia) sarà molto particolare, ovvero a omega. In pratica l’anticiclone sarà stretto a destra e sinistra da due centri di bassa pressione, come in una morsa. Generalmente tale configurazione conferisce all’anticiclone una lunga durata, anche per più di 10 giorni. Le previsioni attuali infatti lo prevedono sull’Italia almeno fino a metà mese.

Con Bacco temperature in aumento ma non caldissime

Ci sarà certamente un periodo di stabilità atmosferica su gran parte d’Italia con temperature calde, ma piacevoli, ma al Sud l’anticiclone potrebbe essere ferito temporaneamente da uno dei due centri di bassa pressione che lo attanagliano , le temperature massime potranno arrivare fino ai 31-33 gradi, ben lontani dal caldo rovente di luglio, che fece registrare la punta record di 48 gradi, e da quello di agosto.

La differenza con le altre ondate di caldo

Il caldo che porterà Bacco non sarà rovente come quello di Nerone o di Caronte, e questo per due motivi. Il primo è il periodo in cui arriva, ovvero settembre, mese in cui le giornate sono più corte, il sole si alza più tardi e tramonta prima e così il calore africano in arrivo non avrà molte ore a disposizione per intensificarsi. Il secondo è la presenza di una minaccia, ossia una goccia fredda in discesa dalla Scandinavia. Questa dovrebbe sfiorare l’Italia, ma facendolo attiverà dei venti freschi nordorientali che soffieranno forti al Sud, mitigando un po’ la calura africana e provocando anche alcuni forti temporali.