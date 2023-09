Tor Bella Monaca, in manette l’uomo e la donna che incendiarono l’auto di una funzionaria comunale

Sono finiti in manette l’uomo e la donna che nel luglio 2022 hanno appiccato il fuoco nel parcheggio del VI municipio-Le Torri del Comune di Roma, quello che comprende Tor Bella Monaca. Hanno distrutto due auto e danneggiato una terza per vendicarsi nei confronti di una funzionaria dell’ufficio tecnico. “Colpevole” di aver detto no a una richiesta di sanatoria per abusi edilizi. La dinamica è stata ricostruita la polizia, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla procura di Roma. L’episodio è avvenuto l’estate scorsa. La funzionaria vittima dell’intimidazione, proprietaria di una delle auto distrutte, sarebbe stata presa di mira per il divieto alla sanatoria di un’immobile di proprietà dell’arrestata.

Rogo nel parcheggio di Tor Bella Monaca, due arresti

L’ordinanza di custodia cautelare per incendio doloso nei confronti dei due arrestati è stata eseguita il 7 settembre scorso. Dal personale della Polizia giudiziaria e dalla Polizia locale del municipio VI-Le Torri guidato da Nicola Franco di Fratelli d’Italia. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona era stata individuata l’autovettura con cui, dopo aver riempito una bottiglia di benzina, l’uomo, un 44enne pluripregiudicato, aveva cosparso di liquido infiammabile sull’autovettura e le ha poi dato fuoco.

La vendetta contro una funzionaria che aveva detto no a una sanatoria

È stato possibile identificare i due indiziati attraverso lo studio e la comparazione delle immagini acquisite ma anche grazie ad appostamenti, pedinamenti, perquisizioni e sequestri. Infine attraverso l’analisi dei cellulari dei due arrestati sono emerse ulteriori conferme all’ipotesi degli inquirenti.