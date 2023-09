Time for Change e Institute 2023: il successo delle due manifestazioni tra risultati e nuovi obiettivi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Time for change ed Institute 2023 sono le due manifestazioni a carattere internazionale, organizzate dal Rotary International, che Roma ha ospitato in due location completamente diverse tra loro, il Parco del Colosseo ed il Centro Congressi la Nuvola all’Eur. Il Rotary, è un’organizzazione mondiale di volontariato fondata da Paul Harris nel 1905 a Chicago anche per impegnarsi a combattere vari problemi che affliggevano già all’epoca le popolazioni del mondo, una su tutte la polio. In oltre 100 anni, infatti, con le iniziative svolte in tutti i continenti, miliardi di euro sono stati raccolti e grazie ai quali sono state aiutate concretamente le popolazioni più disastrate e, proprio per combattere la polio, migliaia e migliaia di bambini sono stati vaccinati. È quindi anche grazie ai circa 1.400.000 soci Rotary sparsi nel mondo che ad oggi questa malattia resiste, ormai in pochissimi casi, solo in Afghanistan e Pakistan, mentre nel recente 1988 erano 125 i paesi del mondo in cui si potevano trovare focolai devastanti.

Il successo dell’evento Time for Change

La settimana, dettagliatamente organizzata dal board director Alberto Cecchini, lo stesso che nel 2011 andò in India con l’allora Governatore Roberto Scambelluri per vaccinare adulti e bambini, é iniziata con una serata riservata a 400 grandi donatori, all’interno del Parco del Colosseo, che, grazie all’evento Time for Change, ha permesso alla Fondazione Rotary di raccogliere ben 500.000,00 USD per debellare, si spera in modo definitivo, questo terribile male. La manifestazione, già di per se suggestiva per via della location più conosciuta al mondo, ha visto la presenza di artisti nazionali ed internazionali come Annie Lennox, Nicola Piovani, Mamhood, lo scultore Jago ed altri. Inoltre, la visita privata del Colosseo. In occasione dell’Institute è arrivato a Roma anche il Presidente Internazionale Gordon McInally. Non sono ovviamente mancati gli incontri istituzionali per il presidente stesso, ricevuto prima dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ed il giorno dopo dal Santo Padre in udienza.

Dopo la parte istituzionale, quella della formazione rotariana

Poi è iniziata la parte della formazione rotariana e tutta la squadra di Alberto Cecchini si é trasferita alla Nuvola per l’Institute 2023 con oltre 700 soci di tutta Europa. Nei 3 giorni di formazione, inaugurati dal presidente della regione Francesco Rocca e dal vicesindaco Silvia Scozzese, ampio è stato il confronto tra la società civile e i vertici dell’organizzazione per comprendere le varie esigenze e stabilire nuovi obiettivi di service Molto apprezzato è stato lo stand della Shelterbox, costola del Rotary, che si occupa di dare immediato sostegno alle popolazioni vittime di devastazioni climatiche, che ha come “patrona” la nuova Regina d’Inghilterra, Camilla Parker Bowles.