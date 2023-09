Suv contromano sulla tangenziale di Napoli. La folle spiegazione dell’autista: “Avevo finito la benzina”

«In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto è avvenuto». Lo scrive su Facebook Francesco Emilio Borrelli, che da tempo ospita video denuncia su gravi fenomeni che riguardano la realtà di Napoli e provincia.

A velocità sostenuta in retromarcia sulla tangenziale: dietro il video la caccia ai like?

«Si tratta di un episodio gravissimo, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada – spiega il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra – Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente».

Individuato dalle telecamere, il responsabile della bravata ha sostenuto che la decisione era stata dettata dal fatto che essendo quasi finita la benzina era l’unico modo per raggiungere il più vicino distributore di carubrante.

Nelle stesse ore della video denuncia del suv sulla tangenziale si è verificato un altro grave incidente stradale, sempre a Napoli. Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale del Mare, dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla Circumvallazione esterna. L’uomo era a bordo del suo scooter quando, per circostanze da chiarire, è finito contro il guardrail. Sul posto – all’altezza dello svincolo per la tangenziale, direzione Cittadella – sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria. Per il ferito la prognosi è riservata. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.