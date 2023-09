Su tikTok spopola il “Barbie botox”: le punturine per somigliare alla bambola Mattel. Il no degli esperti

Il collo sottile e lungo come Barbie. Sui social, soprattutto su TikTok, impazza la Barbie botox per emulare la popolare bambola Mattel, idolo di tutte le generazioni di adolescenti. Dopo i casi di operazioni multiple per somigliare ad Angelina Jolie o a Michael Jackson, adesso arrivano le punturine per somigliare all’inarrivabile Barbie.

Arriva Barbie Botox, l’ultima tendenza di TikTok

Inserendo l’hashtag #barbiebotox su TikTok fanno la loro comparsa oltre 10 milioni di video. È la nuova tendenza che spopola tra le giovanissime e si riferisce a un ritocchino a cui si stanno sottoponendo in tantissime, testimoniando procedure e risultati sui social. Procedure tavlolta pericolose, come gli esperti mettono in guardia.

Gli esperti di estetica: è una follia social

“Il Barbie Botox è una follia social”, scrive preoccupata Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica. “Utilizzare la tossina botulinica per rendere il collo sottile e lungo come quello della famosa bambola è assurdo. Inseguire tali mode è pericoloso”. La procedura estetica del momento è stata lanciata dall’influencer statunitense Isabelle Lux di Palm Beach (Florida), che ha raccontato la sua esperienza sul social network condividendola con i suoi follower dopo essersi sottoposta al trattamento.

Il Trap Tox esiste da tempo ma non così…

Mette in guardia anche Gloria Trocchi, vicepresidente della Società italiana di medicina estetica. “In realtà questo intervento esiste da tempo e si chiama Trap Tox, una procedura utilizzata per ridurre tensioni, spasmi, asimmetrie delle spalle e dolori localizzati. La tossina botulinica agisce rilassando i muscoli, bloccando l’azione di una sostanza chimica (acetilcolina), responsabile della contrazione dei muscoli stessi. Ma le somministrazioni non corrette o con dosaggio errato possono portare a conseguenze negative a carico dei muscoli del trapezio”.