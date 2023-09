Studente vestito da Rambo semina il panico a Rotterdam: due morti, diversi feriti (video)

Sono almeno due le persone morte, mentre altre tre sono rimaste ferite in due sparatorie avvenute oggi pomeriggio a Rotterdam. Un uomo, armato e in tenuta da combattimento in stile Rambo, ha aperto il fuoco in un appartamento nella città olandese e poi ha fatto irruzione in un vicino centro medico. In entrambi i luoghi sono scoppiati incendi, che poi sono stati spenti. Unità d’élite della polizia hanno fatto irruzione nell’ospedale della città olandese alla ricerca del sospettato, che era armato di pistola, hanno riferito le autorità, escludendo un secondo sparatore. Le immagini diffuse dalle televisioni hanno mostrato numerose persone che uscivano di corsa dall’ospedale, compresi medici e pazienti, mentre la polizia in giubbotto antiproiettile entrava nella struttura ed elicotteri delle forze dell’ordine sorvolavano la scena.

L’uomo è stato arrestato e si pensa che abbia agito da solo. Fonti della polizia lo hanno descritto come un uomo alto, con i capelli neri, che portava uno zaino. Secondo alcuni testimoni citati da Dutch News, l’uomo avrebbe sparato contro la persona che teneva la lezione nell’aula universitaria.

Rotterdam, arrestato uno studente di 32 anni