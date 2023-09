Spunta il tariffario degli ospiti della Berlinguer: Scanzi 1500 euro, De Gregorio 1600, Lerner 1900 (a puntata)

Nonostante gli ascolti soddisfacenti, a Mediaset non stanno brindando per l’arrivo di Bianca Berlinguer da Raitre a Retequattro. Anzi, a leggere le indiscrezioni del Foglio, più di un dirigente di Cologno Monzese rispedirebbe volentieri a viale Mazzini la figlia dello storico leader Pci. Tra i motivi dei malumori spiccano infatti i gettoni di presenza faraonici per gli ospiti fissi.

Qualche cifra? Scrive il quotidiano diretto da Claudio Cerasa che Gad Lerner intascherebbe circa 1900 euro a puntata, a Concita De Gregorio (che da direttore dell’Unità aveva condotto campagne di stampa ferocissime contro il Cav) spetterebbero 1600 euro a ospitata, mentre Andrea Scanzi, che ha sempre vomitato veleno e odio contro Silvio Berlusconi e il gruppo Mediaset, con il Cavaliere morto e sepolto si “accontenta” di 1500 euro a puntata. Moltiplicate (nel caso di Concita) per 20 puntate della trasmissione di Rete 4 e il costo è presto fatto.

Odiatori seriali di Berlusconi pagati profumatamente con gettoni che “gli opinionisti di destra si sognano”, osserva sarcasticamente Il Foglio. Ironia della sorte con i soldi della famiglia Berlusconi. Senza contare il contratto da 600mila euro riservato alla stessa Berlinguer.

Un investimento che finora, però, sembra ripagare in termine di ascolti: “È sempre Cartabianca” nell’ultima puntata ha sfiorato il milione di spettatori pari al 7.03% di share, pur avendo come rivale su Raiuno la partita della Nazionale di calcio. Il risultato conferma che, almeno finora, la Berlinguer funziona addirittura meglio a Mediaset che in Rai. Almeno finora, visto che (come ossrrva il sito Vigilanzatv) il suo competitor di ascolti è la trasmissione di Giovanni Floris su La7, che ancora non è ripresa. Ecco perché, secondo Il Foglio, a Cologno Monzese non stappano bottiglie di champagne. A brindare, per ora, sono solo la Berlinguer e i suoi ospiti a gettone.