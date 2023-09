Sport, Abodi: al lavoro su un nuovo modello sostenibile per le associazioni piegate da Covid e caro energia

«Io guardo anche avanti e colgo l’occasione per fare un salto di qualità del sistema. Al di là delle emergenze bisogna trovare un nuovo equilibrio. Stiamo cercando di trovare anche soluzioni per quel che riguarda le proprietà degli impianti e le possibili compartecipazioni anche da parte degli enti locali». Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, durante la presentazione dei campionati maschile e femminile di pallanuoto 2023/2024, al Foro Italico di Roma, sulla necessità di supportare le società e le associazioni sportive piegate dalla pandemia e dai rincari energetici realizzando un nuovo modello sostenibile. Proseguendo Abodi ha poi sottolineato come «oltre a stanziare i soldi» per i fondi «siamo riusciti anche a farli uscire in tempi brevi. Non possiamo portare i fiori sulla tomba, ma dobbiamo dare modo alle società di sopravvivere. E in questo abbiamo cercato di fare la nostra parte, sapendo che molte società hanno avuto bisogno di un provvedimento ad hoc», ha concluso il ministro.

(Italpress)