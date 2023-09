Spaccio di droga e prostituzione, maxi blitz a Milano: 24 arresti, 40 perquisizioni e sequestri

Maxi blitz di oltre 200 carabinieri oggi a Milano. L’operazione ha consentito di smantellare una rete capillare di narcotraffico internazionale, operante in costante collegamento con l’Albania. I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 24 persone, su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano. E su richiesta della direzione distrettuale Antimafia in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Monza.

Droga, maxi blitz a Milano: 24 arresti

Gli arrestati sono tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione. La rete criminale, radicata nel milanese e in collegamento con l’Albania, alimentava una fitta rete di spaccio in territorio italiano e svizzero.

Quasi 200 agenti impegnati nell’operazione

L’operazione ha visto impiegati quasi 200 Carabinieri nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia, Cosenza. Che hanno effettuato anche 40 perquisizioni per sequestrare i proventi dell’attività di spaccio. Un giro d’affari che si ipotizza fosse milionario.

Blitz a Vicenza: 22 nigeriani in manette

Pochi giorni fa un’operazione simile dei carabinieri di Vicenza aveva portato all’arresto di 22 nigeriani. Nel corso del blitz sono stati arrestati altri sette stranieri, trovati con 700 grammi di eroina e cocaina. L’indagine ha consentito di smantellare la principale organizzazione criminale presente a Vicenza e dedita all’approvvigionamento e fornitura di cocaina ed eroina poi smerciate in varie piazze del capoluogo e della provincia. Sequestrati 430 grammi di cocaina, 1,6 kg di eroina e circa 50mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Zaia: un duro colpo inferto alla criminalità

“Un duro colpo inferto a una diffusa rete di spaccio che poteva fare molto male a tante persone e alle loro famiglie. Con riconoscenza mi complimento con la Direzione Antimafia di Venezia che ha coordinato le indagini e con i Carabinieri di Vicenza protagonisti una vasta operazione che coinvolge, oltre al Veneto, altre 4 regioni”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia commentando l’operazione dei carabinieri.