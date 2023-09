Sorrento, 17enne arrestato per stupro. La fidanzatina lo lascia e lui la violenta

Non accettava la fine della loro relazione e avrebbe vessato la fidanzata, una minorenne, fino a violentarla. Con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale e rapina, i carabinieri della compagnia di Sorrento – su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli – hanno arrestato un 17enne della Penisola Sorrentina. I fatti risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023: l’ipotesi accusatoria è che l’indagato, non accettando la fine della relazione sentimentale con la fidanzata, avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza;con minacce gravi rivolte anche ad alcuni congiunti, costringendola di fatto a vivere in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte.

Stalkerizza la fidanzata e la violenta: non accettava l’abbandono

Incubo finito. Le indagini hanno consentito di mettere assieme un grave quadro indiziario che hanno portato all’arresto. Il ragazzo si trova nell’istituto penale per i minorenni di Nisida. Ha trasformato la vita della minorenne in un vero incubo. Come in tanti casi tristemente noti, non accettava la fine della relazione. La giovane con ogni probabilità lo aveva lasciato anche per la sua aggressività. Da qui il terrore a cui ha costretto a vivere la ragazza, costretta a subire atti di violenza e costringendola di fatto a vivere sotto la minaccia costante di morte. Il ragazzino si è trasformato in un mostro, non solo l’ha stalkerizzata per tutta l’estate, ma è arrivato a stuprarla.