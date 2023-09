Sgarbi si addormenta durante i funerali di Napolitano, lo risveglia l’applauso (video)

Noia o troppo lavoro? Sta di fatto che Vittorio Sgarbi si è addormentato ripetutamente ascoltando i discorsi in omaggio di Giorgio Napolitano, durante la cerimonia nell’aula di Montecitorio. Il sottosegretario era seduto sui banchi del governo in rappresentanza del ministero della Cultura al posto di Gennaro Sangiuliano. Mentre parlava il cardinale Ravasi, tra citazioni altissime di Thomas Mann e Mozart e Piero della Francesca, Sgarbi si accasciava sulle braccia, finché non veniva ridestato dagli applausi, al termine dell’intervento. Il video, pubblicato dalla Stampa e dall‘Huffinghton Post, mostra la fase del rilassamento del critico d’arte, il momento in cui si raccoglie sulle braccia e infine il risveglio.

Elogi da Sgarbi a Napolitano

Di sicuro quello di Sgarbi non è un atteggiamento dettato dalla mancanza di rispetto nei confronti del presidente emerito scomparso. Le sue dichiarazioni su Napolitano, ieri, erano state più che elogiative. “La forza che espresse in modo più risoluto è quando impedì alla Finanza di entrare al Parlamento nel ’92-’93, era il tempo di Tangentopoli, e lui disse: ‘no, qui siamo noi che decidiamo’, quindi un gesto di garantismo molto forte e poi tanti altre cose, sono venuto come esponente del governo e come persona che lo ha visto in tante occasioni”, aveva detto il sottosegretario alla Cultura, uscendo dalla Camera ardente allestita al Senato.