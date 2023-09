Sex & City a Roma: scoperto dalla fidanzata con l’amante, scappa nudo per strada (video)

Sembra la scena di un film, anzi, di una serie tv, sulla falsariga di quelle americane come Sex & City dove l’amore spesso si intreccia ai tradimenti. Quello che è stato visto e filmato a Roma, invece, è tutto vero, il video è virale e sono in tanti a chiedersi chi fosse quel bel ragazzo che spacca seminudo per una via del centro, inseguito presumibilmente dalla sua fidanzata tradita. Lei lo insegue, lui la insulta: “P…”. Una scena poco decorosa, certo, ma che a molti, per strada, ha fatto sorridere. Le corna, degli altri, fanno sempre sorridere…