“Se vi dico treno andate di là”: in un video girato da Laganà gli ultimi istanti degli operai di Brandizzo

Nuova giornata di audizioni di persone informate sui fatti oggi in Procura a Ivrea nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente ferroviario di Brandizzo costato la vita a cinque operai investiti e uccisi nella notte tra mercoledì e giovedì da un treno mentre stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari. Agli atti dell’inchiesta ci sarebbe anche un video girato da Kevin Laganà, il ragazzo di 22 anni che è la vittima più giovane della strage. A mostrarlo è stato in esclusiva il Tg1, nell’edizione delle 13.30, dalla quale poi è presto rimbalzato anche sui social. Nel video, della durata di poco meno di 3 minuti, a un certo punto si sente una voce dire: “Se vi dico treno andate da quella parte”.

Il video degli ultimi istanti degli operai di Brandizzo

Secondo gli inquirenti, si tratterebbe degli ultimi istanti di vita degli operai e la voce potrebbe essere quella dell’agente di scorta di Rfi che dà istruzioni alla squadra. “La circolazione non è interrotta”, sembra dire Kevin nel video, dal quale si evince anche l’affiatamento degli operai che lavorano. Poi il video si interrompe perché il giovane, che dovrebbe essere l’autore del video, riprende a lavorare. Poco dopo verrà travolto dal treno insieme ai suoi compagni di lavoro. Secondo quanto emerso, il video sarebbe stato caricato da Kevin sul suo profilo Instagram, senza però riuscire a pubblicarlo, e a recuperarlo sarebbe stato un parente del ragazzo.

Il filmato agli atti della Procura di Ivrea

Ieri, intanto, per diverse ore è stata ascoltata dai magistrati che conducono l’inchiesta la dipendente di Rfi che la notte dell’incidente era in contatto con l’addetto Rfi, ora indagato, che si trovava sui binari in stazione. Dalle conversazioni telefoniche acquisite dagli investigatori, per tre volte la donna avrebbe detto che non era possibile cominciare i lavori sui binari perché era previsto il passaggio di un treno.