Scuola, per i presidi aumento dello stipendio già da questo mese. Valditara: “Promessa mantenuta”

L’anno scolastico per i presidi inizia con una busta paga più pesante. Il ministero dell’Istruzione e del Merito, su indicazione del ministro Giuseppe Valditara, ha infatti lavorato per fare in modo che già nel cedolino di settembre fossero accreditati gli aumenti per i dirigenti scolastici previsti dal Contratto collettivo nazionale integrativo, firmato in via definitiva a luglio, per il 2023-2024. Il raggiungimento dell’obiettivo, ha spiegato una nota del ministero, è stato possibile grazie anche alla “preziosa e fattiva collaborazione istituzionale con il Mef”. E così oggi sono stati erogati gli stipendi con l’incremento della posizione di parte variabile.

Valditara: “Segnale importante per una categoria fondamentale. Abbiamo mantenuto la promessa”

“Abbiamo mantenuto la promessa e oggi il 70% dei dirigenti scolastici troverà l’accredito degli stipendi con l’aumento previsto dal Ccni per l’anno scolastico 2023/2024. Il restante 30% vedrà gli aumenti dal mese di ottobre”, ha sottolineato Valditara, parlando di “un segnale d’attenzione del ministero per una categoria che svolge un ruolo fondamentale all’interno del sistema scolastico”.

Perché l’aumento di stipendio a settembre per i presidi è una “vera novità”

Si tratta, si legge poi in una nota del ministero, di una vera novità in quanto per la prima volta dall’introduzione dell’autonomia scolastica, dopo oltre venti anni di ritardi e inefficienze, il 70% dei presidi (pari a 4.899 unità) percepirà da oggi lo stipendio allineato all’anno di riferimento, e in gran parte con importi incrementati in misura rilevante, già nel mese di avvio dell’anno scolastico. Il restante 30% dei dirigenti, che hanno avuto un nuovo incarico quest’anno, vedrà l’adeguamento dello stipendio al Ccni a partire dal mese di ottobre.