Scintille in tv tra Formigli e Tosi. L’ospite lo smaschera: sei di parte. La replica? Hai rotto le scatole (video)

L’emergenza migranti è al centro del dibattito di Piazza Pulita: anzi, l’epicentro di un terremoto polemico che fa sentire le sue scosse sin dalle prime batture della trasmissione e che poi esplode in tutto il suo fulgore in uno scontro diretto tra il conduttore Corrado Formigli e l’ospite in collegamento Flavio Tosi. Scintille di un fuoco acceso su cui è intervenuto anche il sindaco Bandecchi, solerte nel fornire un assist al giornalista e nel rinfocolare la polemica che ha animato il duro confronto (clicca qui per vedere il video dal sito de La7).

Scintille in tv tra Formigli e Tosi

Per la verità, come spesso accade nell’appuntamento tv del giovedì sera su La7, Formigli comincia a preparare il piatto avvelenato da servire agli ospiti non schierati con la linea editoriale del programma sin dalle prime battute d’avvio. Così, nel suo editoriale in apertura di (talk) show, il conduttore esordisce con un encomio alle Ong che chiarisce d’emblée – se mai ce ne fosse bisogno – da che parte stanno autori e conduttori. Un pistolotto con cui, tra retorica e interventismo verbale, il giornalista critica duramente il governo alle prese con la difficile missione di arginare la raffica di sbarchi e limitare strapotere e operatività di scafisti e trafficanti.

Formigli perde le staffe: «Tosi, ha rotto un po’ le scatole…»

Una premessa che diventa assioma di base dell’intera trasmissione che vede Tosi pazientemente in ascolto, pronto a intervenire una volta presa la parola. E allora: «Certo che se dipendesse dalla vostra parte politica, perché questa trasmissione è di una parte politica, ne arriverebbero molti di più», sbotta l’ex sindaco leghista di Verona, oggi parlamentare di Forza Italia, riferendosi agli sbarchi dei migranti. E al duro corpo a corpo in corso tra tutti gli attori protagonisti sulla drammatica scena schierati su fronti contrapposti. Una sottolineatura dell’ovvio che smaschera autori e conduttore di Piazza Pulita, e che fa perdere le staffe a Formigli, evidentemente toccato sul vivo.

Il conduttore scatena la rissa: «Lei faccia il politico che io faccio il giornalista»

La replica non si fa attendere. Ma rivela più il nervosismo del conduttore che il rivendicazionismo – e la tenuta difficile delle argomentazioni – della posizione in campo. La risposta di Formigli, infatti, tutt’altro che puntuale sul fronte politico, recita più che altro animosamente: «Ha rotto un po’ le scatole con questo giochino. Lei faccia il politico che io faccio il giornalista». Una pezza a colori improvvisata di getto, che dice tutto e niente. E che di sicuro non scompone Tosi che, sorriso stampato e aplomb britannico, si limita a ribadire l’ovvio: «Ma io ho rispetto della trasmissione, dico solo che lei è di parte».

«Non si azzardi più a dire questa cosa»

Anche in questo caso, Formigli non la prende bene. E ribatte: «Non si azzardi più a dire questa cosa». Poi l’inevitabile conferma: «Certo, sono della mia parte non certo dalla sua», sbotta il giornalista sempre più alterato. Concludendo al limite: «Quindi abbia rispetto della trasmissione se vuole essere qua». «Ma io ho rispetto della trasmissione, dico solo che lei è di parte», insiste Tosi rimarcando l’ovvio. Ed è a questo punto che intervenendo, Bandecchi finisce per buttare altra benzina sul fuoco asserendo: «Tosi deve riuscire a capire cosa stiamo dicendo».

«Guardi lei vuole i soldatini, i soldatini se li cerchi a casa sua»…

In realtà è evidente anche a occhio nudo che Tosi l’ha capito benissimo cosa si dice, da dove si è partiti, e soprattutto, dove si vuole arrivare. E per arrivarci, Formigli ci arriva subito. Così, preso al volo l’assist del sindaco di Terni, rilancia la palla nel solito calcio d’angolo: «Il problema è che coi giornalisti non hanno proprio la capacità», sbotta per l’ennesima volta in pochi istanti il conduttore che ormai ha perso completamente le staffe. E che quindi chiosa: «Guardi lei vuole i soldatini, i soldatini se li cerchi a casa sua»…

Gelo in studio

In studio cala il gelo, ma non basta a spegnere gli animi bollenti. E alla fine della fiera – anzi dell’one man show del conduttore – una cosa nel profluvio di parole appare chiara anche al telespettatore meno smaliziato: Formigli ha difficoltà a incassare. A reagire e a replicare sul pezzo alle critiche se non la si pensa come lui. E l’ennesimo scontro con uno degli ospiti “non allineato” lo ha confermato una volta di più.