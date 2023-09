Schianto di Alatri, positivo all’alcoltest il marocchino che ha travolto mamma e figli

È risultato positivo all’alcoltest il conducente dell’Audi che si è schiantata domenica contro un’altra auto lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad Alatri, in provincia di Frosinone. Nel violento impatto sono rimaste ferite le persone a bordo dell’altra vettura: sono una madre di 44 anni e i suoi due figli di 7 e 5 anni . L’uomo stava filmando la sua “bravata”, era in diretta su Facebook. A disporre il test sul 29enne la procura. Che ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti.

Lo schianto è stato ripreso con uno smartphone dal conducente che lo ha provocato e trasmesso in diretta video. La Procura della Repubblica di Frosinone, che indaga per lesioni stradali aggravate ha acquisito le immagini del filmato postato su Facebook, acquisito agli atti, dove si vede l’Audi, condotta dall’indagato, transitare a velocità molto elevata. Non era la prima volta che il pirata della strada correva al volante trasmettendo le sue «gesta» in diretta social. È quanto emerge dai primi riscontri effettuati sul telefonino dell’operaio 29 anni di origini marocchine, fermato dopo lo schianto. Sarebbero state decine le dirette social trasmesse dall’uomo in passato, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Smartphone sul cruscotto della sua Audi A4, musica rap a palla, piede pigiato sull’acceleratore: questo l’hobby ricorrente del manovale, a quanto emerge dalle prime verifiche. Verifiche che potrebbero aggravare seriamente la posizione dell’uomo di fronte alla giustizia.

Schianto di Alatri: chiesto l’esame anti droga per il pirata marocchino

Ma potrebbe non essere finita qui, perché ulteriori esami dovranno stabilire se il 29enne possa essersi messo alla guida anche sotto effetto di stupefacenti. Per questo motivo la Procura ha chiesto ulteriori esami che potrebbero ulteriormente aggravare la posizione dell’uomo. La bambina, in serie condizioni ma non in pericolo di vita, è stata elitrasportata al Bambin Gesù. La madre e il fratello sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al vicino Spaziani di Frosinone. Non sembrano in pericolo di vita