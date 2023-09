Alatri, magrebino si vanta dei sorpassi in diretta Fb e travolge un’auto con mamma e figli (video)

Una follia dettata dalla voglia di stupire sui social. All’improvviso c’è la curva a destra, l’Audi la prende in maniera larga, troppo larga: è sulla corsia opposta e dall’altro lato sta arrivando una Nissan Qashqai nera, lo schianto frontale è inevitabile. Ieri pomeriggio un magrebino, marocchino d’origine ma residente ad Alatri, stava facendo una diretta su facebook quando ha perso il controllo dalla sua Audi, travolgendo un auto che arrivava in direzione opposta su cui viaggiava una mamma con due bambine, rimaste ferite. La bambina è stata trasportata in elicottero al Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. L‘uomo alla guida dell’A udi trasmetteva via social diversi sorpassi, fino al momento in cui si è andato a schiantare sulla Nissan delle vittime.Il 27enne è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe e si attendono i risultati. Il video è stato acquisito dai carabinieri. La posizione del 27enne è al vaglio della procura.

Il video su Facebook



Alatri, la diretta Fb e le urla delle bambine

Nel video acquisito dai carabinieri, un secondo dopo lo schianto lo schermo è coperto dagli air bag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull’altra vettura: “Chiama papà! Chiama papà!”, poi si rivolge ad una bambina che piange disperata, “Amore, amore come stai”. La bimba che ha perso conoscenzaè stata caricata su un elicottero e trasferita al Bambin Gesù di Roma, la mamma ed il fratello sono stati portati nell’ospedale di Alatri: non sono gravi; indenne il marocchino l’automobilista sull’Audi. c