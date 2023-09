Rubano un orologio da 500mila euro a Carlos Sainz, lui rincorre i ladri: denunciati tre marocchini (video)

Carlos Sainz passa dal podio di Monza alla disavventura di una rapina a Milano dove tre ragazzi marocchini gli sottraggono dal polso un orologio da 500mila euro. Il pilota spagnolo, rientrato a Milano dopo la gara, attorno alle 20.30 di domenica 3 settembre, è uscito dall’Hotel Armani di viale Manzoni. In strada, è stato avvicinato da tre uomini, marocchini,- che gli hanno strappato dal polso l’orologio del valore di 500mila euro e si sono dati alla fuga. (video)

Sainz e la rincorsa ai ladri

Carlos Sainz, che indossava una maglietta della Ferrari, con il suo accompagnatore non ha esitato: ha cominciato a rincorrere i due rapinatori. Con il pilota, all’inseguimento si sono messi anche numerosi cittadini comuni. Una corsa forsennata per le eleganti vie del centro di Milano fino a quando il pilota è riuscito a raggiungere i delinquenti e a bloccarli in via Montenapoleone con l’aiuto del suo assistente. I tre marocchini sono stati fermati e portati in questura, mentre Sainz e il suo collaboratore, recuperato il preziosissimo orologio, sono stati riaccompagnati dalla Polizia all’Hotel Armani dove hanno verbalizzato la denuncia.

L’orologio, un Richard Mille modello Alexander Zverev dal valore appunto di circa cinquecentomila euro, è stato recuperato.

La rimonta su Leclerc a Monza

Nel pomeriggio al Gran Premio d’Italia a Monza il pilota spagnolo era stato protagonista di una bellissima gara conclusasi al terzo posto dietro le inarrivabili Red Bull, giunte alla decima vittoria consecutiva Con Max Verstappen davanti a Perez. Sainz aveva ingaggiato una dura lotta contro il suo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc, riuscendolo a superare e ad arrivare terzo. Per Carlos Sainz si è trattato del sedicesimo podio in carriera dopo ben quattordici risultati in negativo, a conferma di una buona performance nel 2023 condizionata da una macchina non troppo veloce. Poi, l’avventura da podista a Milano per recuperare il bottino rubato. Curiosamente, anche Leclerc, lo scorso anno, era stato rapinato dell’orologio.