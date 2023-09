Roma, due bimbe di 6 anni scappano da scuola durante le lezioni. Genitori furiosi: poteva accadere di tutto

La vicenda risale a quattro giorni fa, ma il clamore e lo sconcerto che ha scatenato non accennano a calare. Anzi, il rilievo che la notizia ha assunto col passare delle ore continua a far deflagrare echi polemici e preoccupazioni. Quanto accaduto a Roma lo scorso 22 settembre, del resto, ha dell’incredibile: due bambine di 6 anni sono scappate dall’istituto comprensivo Montessori di Via Santa Maria Goretti, vicino a Viale Libia, per tornare a casa dalla nonna di una delle due. La quale, aperta la porta, si è ritrovata con gran stupore le piccole sull’uscio in ore in cui avrebbero dovute essere a scuola. Scuola da dove, si sta ancora cercando di ricostruire, le due piccole fuggitive sarebbero uscite durante l’ora di ricreazione o sfruttando un momento di confusione.

Paura a Roma, due bimbe di 6 anni scappano da scuola durante l’orario di lezione: genitori furiosi

Come e perché ha poca importanza comunque. Resta il fatto che le due ragazzine di prima elementare sono potute scappare dall’istituto durante l’orario delle lezioni. Hanno imboccato indisturbate l’uscita. Attraversato la strada e girato per il quartiere senza essere viste o fermate da nessuno finché non hanno bussato alla porta della nonna di una delle due. La quale, incredula, ha prontamente avvisato il figlio che ha recuperato le bimbe, riportandole a scuola. Da lì, la veemente richiesta di spiegazioni avanzata dai genitori su quanto incresciosamente e incredibilmente accaduto, che ha seminato panico e preoccupazione.

Le piccole scappano da scuola per andare dalla nonna: è lei a dare l’allarme

I genitori, furibondi, hanno chiesto conto alla scuola, insistendo sul fatto che le bambine avrebbero potuto farsi male, essere vittime di un incidente stradale. O, addirittura, finire nelle grinfie di qualche malintenzionato che, nel percorso, avrebbe potuto avvicinarle o rapirle. Interrogativi inquietanti a cui la dirigente scolastica dell’istituto da cui le minori sono riuscite a fuggire ha cominciato a rispondere. Intanto, disponendo un’indagine interna per fare luce sulla vicenda. E come si legge in una comunicazione della preside alle famiglie che la Repubblica online riporta: «A seguito della segnalazione di un episodio di elusione dei controlli da parte di due minori della sede centrale di Via Santa Maria Goretti, avvenuta il 22 settembre, venerdì scorso. E risoltasi fortunatamente senza danni, è stata avviata, come previsto, un’indagine interna».

La denuncia dei genitori: la dirigente scolastica apre un’indagine interna per far luce sull’incresciosa vicenda

E ancora. L’ispezione sarà «volta ad accertare le modalità dell’accaduto». Ma anche «l’esistenza di eventuali responsabilità individuali in capo ai dipendenti implicati». Infine: «All’esito dell’istruttoria saranno prese tutte le misure idonee ad impedire il ripetersi di simili episodi». Nel frattempo, tra indagine interna e controlli più serrati disposti a ridosso degli eventi, tutti i docenti si stanno premunendo per scongiurare altri episodi analoghi raccogliendo i numeri dei genitori. La speranza, però, è che un fatto del genere possa non avere più bis o emuli. «Speriamo non accada più», ammonisce da Repubblica una mamma che ha il figlio in un’altra classe. «Scoprire quanto è accaduto — prosegue — è stato uno shock. Fortunatamente le piccole stanno bene, ma poteva esserci una tragedia». Ma il fatto che sia solo sfiorato il peggio non attenua la gravità di quanto è potuto accadere.