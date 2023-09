Roma, difende la fidanzata accerchiata da 4 rom: il branco lo picchia e lo investe quando è a terra

Prima picchiato e poi investito dall’auto del branco: è la brutale aggressione subita da un 24enne romano all’uscita di una discoteca dell’Eur alle 4 del mattino nella notte tra sabato e domenica scorsi. Gli autori del pestaggio sono quattro rom che hanno fatto perdere le loro tracce nel buio e nel silenzio, squarciati dall’orrore di un’aggressione gratuitamente feroce. Il giovane, che il 118 ha soccorso e trasferito in codice giallo all’Ospedale Sant’Eugenio, fortunatamente non versa in gravi condizioni. Ma ora è caccia al branco di nomadi.

Roma, 24enne difende la fidanzata: 4 rom lo picchiano e lo investono

A denunciare la vicenda è il quotidiano Il Messaggero, che nel ricostruire la dinamica dei fatti e aggiornare sulle indagini in corso, descrive una scena da brividi. Il 24enne picchiato – e su cui poi l’auto dei suoi aggressori è passata sopra prima di fuggire – era intervenuto per difendere la sua fidanzata. La ragazza, appena uscita dal locale, era in attesa che il giovane finisse si salutare gli amici ancora all’interno del locale quando i 4 rom – non ancora identificati – hanno cominciato a importunarla. Arrivando a circondarla e a insidiarla. Qualcuno di loro, sembra, proverà anche a strattonarla come ricostruirà poi la polizia. «Ehi tu perché non vieni a farti un giro con noi?», le hanno avvicinandola. Poi, vista la riluttanza di lei – un’italiana originaria di Palestrina di 24 anni – hanno incalzato: «Dai, non ti far pregare vieni», le avrebbero detto…

Dopo il pestaggio il branco di rom investe con l’auto il ragazzo prima di fuggire

È in quel frangente che il ragazzo, raggiunta la fidanzata, interviene per difenderla dalle molestie: e lì comincia il pestaggio che, a calci e pugni, schiaffi, insulti e minacce, lo fa schiantare al suolo inerme. A nulla sono servite le urla e le implorazioni della ragazza. Così come neppure l’evidenza del 24enne steso al suolo e dolorante ha fermato l’ondata di brutalità che l’ha travolto. Tanto che i quattro, a bordo dell’auto che li avrebbe portati via – una Mercedes Classe A grigia (vecchio modello) – ingranata la prima guadagnano qualche metro e poi tornano indietro per travolgere il giovane che in un disperato tentativo di mettersi al riparo dall’impatto, riesce in parte a schivare l’automobile. Anche se questo non gli eviterà di finire all’ospedale con diversi traumi, fortunatamente di lieve entità.

Indagini in corso: al vaglio le immagini della video-sorveglianza del locale

Le indagini, scattate immediatamente, hanno al momento pochi elementi dirimenti per poter individuare con certezza il branco di rom in fuga. La ragazza, ancora sotto choc, non è riuscita a fornire dettagli utili sugli aggressori e neppure sulla targa dell’auto che, spiega Il Messaggero, forse la giovane non ha visto o è possibile che l’automobile ne fosse sprovvista. Comunque, come informa sempre il quotidiano capitolino, «nelle prossime ora si proverà a far vedere sia alla 24enne che alla vittima alcune foto-segnaletica nella speranza che i quattro o alcuni di loro abbiano già precedenti e siano stati, pertanto, schedati. Non ci sono testimoni ma la polizia ha comunque acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza della discoteca. L’augurio è quello di trovare in quei frame, qualche dettaglio utile».