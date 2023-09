Rimini, trafigge un gatto con una freccia e lo uccide. Ennesimo atto di sadismo: “Aiutateci a trovare il colpevole”

E’ morto il gatto trafitto da una balestra a Rimini. Un altro atto di sadismo dopo quello perpetrato contro una capretta,uccisa a calci da un branco di ragazzi scatenati e ubriachi ad Anagni. La freccia scoccata da una balestra ha trafitto un gatto da parte a parte, uccidendolo. Nonostante le cure di chi ha provato fino all’ultimo a salvargli la vita. Il ritrovamento dei volontari del canile di Riccione è stato di quelli strazianti.

Rimini, ennesimo atto di sadismo contro un gatto: l’appello

“Non volevamo crederci che qualcuno potesse essere stato così crudele“. Non usa mezzi termini il Canile di Riccione nei confronti della persona che ha sferrato un colpo di freccia a un gatto a Monte Colombo. Il gatto è stato trovato trafitto da parte a parte, con un colpo sferrato presumibilmente da una balestra nei pressi di una colonia felina, ed è morto dopo poche ore, riferisce il Corrieromagna.it. “Facciamo un appello – scrive il canile – a tutti coloro che possano fornire qualsiasi informazione utile a rintracciare l’autore di questo crimine; di scriverci (info@canilericcione.it) o di contattare direttamente i Carabinieri Forestali che stanno svolgendo le indagini del caso”.

Gatto trafitto da una freccia. Una morte atroce dopo 24 ore di agonia

Straziante il racconto del ritrovamento: ““Quando abbiamo recuperato questo povero gatto, trafitto con una freccia da parte a parte, non volevamo credere che qualcuno potesse essere stato così crudele. Eppure è così. Le sue condizioni purtroppo erano da subito molto gravi – riportava il canile sui social –. Il ricovero presso la clinica veterinaria competente” è stato inutile. Nella tarda mattinata la brutta notizia: il gattino non ce l’ha fatta. E’ morto dopo 24 ore di agonia. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di una colonia felina in zona via San Marco-via Belarda a Montecolombo nel comune di Montescudo Montecolombo.