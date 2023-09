Riecco Soumahoro che si mette subito in ridicolo: deliri e lagne contro il governo

Oggi la palma del peggiore spetterebbe a lui ad Aboubakar Soumahoro, che quando si parla di migranti si sveglia e spara contumelie. Non avendo il senso del “basso profilo”. E’ andato a Lampedusa pochi giorni fa per “un’ispezione” ha dichiarato. Anche in questa circostanza non ha perso occasione di vestire i panni della vittima e lanciare attacchi strumentali. Nonostante sia finito nell’occhio del ciclone per le ben note vicende giudiziarie di moglie e suocera a proposito di accoglienza, ha ancora il coraggio di mettersi in mostra. Dicendo le solite corbellerie.

Soumahoro straparla: “I patrioti al governo fanno propaganda”

“Ai cosiddetti patrioti al Governo del Paese dico che non è più tempo di fare propaganda sulla pelle degli immigrati per racimolare qualche punto in più nei sondaggi. La Presidente Meloni prenda dunque atto del fallimento delle sue politiche propagandistiche; e convochi immediatamente un tavolo di confronto composto da esperti in materia di immigrazione; rappresentanze dei Paesi africani maggiormente interessati; afro-discendenti e comunità di immigrati”, dichiara Aboubakar Soumahoro, ora deputato del gruppo Misto, dopo essere stato scaricato da Bonelli e Fratoianni ad appena sei mesi dall’elezione al parlamento. Dopo un periodo di silenzio, a volte tornano. Di lui si erano perse le tracce dopo i guai giudiziari di sua moglie e sua suocera legati alle coop dei migranti. Ma poi ha fatto la sua apparizione a Lampedusa.

Il governo sui migranti ha il plauso internazionale, ma Soumahoro non lo sa

Con tempistica perfetta- stiamo ironizzando naturalmente- interviene a sputare veleno contro la politica migratoria del governo. Proprio dopo i conclamati successi del premier Meloni a livello internazionale: il cambio di paradigma con l’Europa, consolidato dalla presenza sull’isola della von der Leyen; e dopo che il nostro governo ha incassato l’elogio del presidente tedesco Steinmeier che ha platealmente ringraziato l’Italia per il suo lavoro di accoglienza. Anzi aggiungendo che affronterà insieme all’Italia l’azione di contrasto contro gli scafisti. Ecco che lo sprezzo del ridicolo di Soumahoro si sveglia e delira:

Banalità allo stato puro

“E’ necessario affrontare senza demagogia e con lungimiranza la gestione dei flussi migratori – dice all’Adnkronos-. Che, in questi mesi, si sono intensificati; mettendo al primo posto la tutela dei diritti umani che vuol dire non solo salvataggi in mare, ma anche un accoglienza dignitosa” E’ proprio quello che il governo sta facendo imprimendo un cambio di passo all’emergenza. Dove vive Soumahoro? “Serve pragmatismo e senso di responsabilità se vogliamo veramente governare i processi migratori”, conclude. Non sappiamo se ridere o piangere.