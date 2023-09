Re Carlo scovato a passeggio da solo in campagna: il video coi ciclisti sorprende gli inglesi

È diventato virale il video nel quale Re Carlo III si ferma a chiacchierare con un gruppo di ciclisti in giro a bordo della loro mountain bike nella tenuta di Balmoral. L’aspetto singolare del filmato è che il monarca passeggia in splendida solitudine armato solo del suo bastone da passeggio, come un qualsiasi pensionato.

Re Carlo a spasso da solo nella sua tenuta in Scozia

Il filmato risale a questa estate, ma da pochi giorni è finito in Rete. Il re d’Inghilterra stava infatti facendo un’escursione tutto solo nella sua maestosa tenuta scozzese, quando ha incrociato il gruppo di ciclisti che stava filmando il panorama per un video da pubblicare sui social. Il video è stato postato dal mountain biker Andrew McAvoy sul suo canale YouTube McTrail Rider, è stato ripreso dai principali media tv.

In tipico stile britannico, re Carlo III ha parlato con il gruppo del tempo e ha rivelato alcuni dei suoi ricordi d’infanzia nella tenuta. «È meraviglioso quassù. Mi piace camminare per queste zone, anche se i moscerini sono orrendi» ha detto il monarca, aggiungendo che gli piace camminare perché «fa bene all’anima» nonostante il clima piovoso scozzese.

La tenuta di Balmoral, nel cuore della Scozia

Il Castello di Balmoral si trova nel cuore della Scozia , ad 80 km dalla città di Aberdeen. con la sua antica storia, le sue sontuose camere dal sapore ottocentesco e più di 50.000 ettari di terreno, ha rappresentato fin dalla sua acquisizione nel 1848, il principale ruolo di villeggiatura della famiglia reale inglese.

Particolarmente affezionata a questo luogo era la Regina Elisabetta, che proprio in questa tenuta è morta l’8 settembre 2022, a 96 anni. La Regina era solita passare le vacanze estive assieme alla famiglia: il marito Filippo ed i figli, Carlo, nuovo re d’Inghilterra dopo la morte della madre, Anna, Andrea ed Edoardo.