Polemica per l’invito a Vannacci a presentare il suo libro “Il mondo al contrario” in un liceo di Afragola

Il generale Roberto Vannacci invitato in un liceo per parlare del suo libro. E la polemica non si è fatta attendere. L’invito a presentare il libro “Il mondo al contrario” arriva dal liceo ‘Brunelleschi’ di Afragola. C’è anche una data: il 20 settembre. Ma non è dato sapere se il generale accetterà il confronto con gli studenti visto che appare molto impegnato con varie partecipazioni ai talk show.

Intanto però è Il Fatto a montare il caso, pubblicando il testo della circolare in cui si annuncia l’invito al generale. “Il dibattito presso il nostro liceo – si legge nella circolare – potrà evidenziare ed approfondire il pensiero e le motivazioni di un testo frutto della trentennale esperienza in territori ostili ed in rappresentanza dello Stato Italiano. Oltre al necessario approfondimento su quanto contestatogli e consentire allo stesso di controbattere alle esternazioni della stampa e, per quanto possibile, rispondere e capire il punto di vista del ministro Crosetto”. Col quale il generale Vannacci dovrà incontrarsi a breve per un faccia a faccia chiarificatore.

Gli studenti di sinistra promettono di fare la guerra al generale: “Siamo pronti a boicottare il dibattito e ad organizzare una contromanifestazione, non si può far passare per libertà di pensiero opinioni che ledono le libertà altrui”.

Il dirigente scolastico spiega così com’è nata l’idea dell’invito a Vannacci: “Abbiamo letto il libro e non abbiamo condiviso le ricostruzioni apparse sulla stampa. Il libro – spiega ancora il preside – “è molto controverso e siccome come scuola siamo aperti a scopi civili, sociali e culturali, ho pensato: parliamone, suscitiamo interesse”.