Papa Bergoglio svolta a destra (e delude la sinistra): “C’è bisogno di legalità, basta impunità”

Un messaggio che se pronunciato da un politico sarebbe stato considerato di destra: niente alibi e buonismi, ma giustizia e legalità, grazie alle forze dell’ordine. Ma a pronunciarlo è un Papa spesso considerato di sinistra e dunque le sue parole fanno ancor di più riflettere, sia sugli ultimi eventi nelle periferie delle grandi città, sia sulla risposta forte arrivata dallo Stato.

“Quanto bisogno di legalità c’è oggi!”, è il monito di Fracesco, che ha ricevuto in udienza in piazza San Pietro l’Arma dei Carabinieri. E ha ricordato che “anche oggi la storia e il sacrificio del Vice Brigadiere D’Acquisto rappresentano un monito di grande attualità: mentre viviamo un tempo inquinato dall’individualismo e dall’insofferenza nei confronti degli altri, oltre che dall’inasprimento di tante forme di violenza e di odio che vediamo nelle nostre città, la sua testimonianza ci consegna un messaggio carico della potenza dell’amore”.

Papa Bergoglio ricorda Salvo D’Acquisto e richiama la legalità di destra

“Oggi – ha osservato Bergoglio- siamo qui nel ricordo del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, Servo di Dio ed Eroe della Patria, che pagò col sacrificio della vita il suo impegno nell’Arma dei Carabinieri e ottant’anni fa, il 23 settembre del 1943, si immolò per salvare degli ostaggi innocenti catturati dalle truppe naziste. Ci fa bene guardare a questo vostro collega, alla missione che svolse con spirito di abnegazione, alla testimonianza estrema che ci ha lasciato. Facciamone memoria insieme, ma non per restare fissati nel passato quanto, piuttosto, per ritrovare motivazioni solide su cui costruire il futuro. Ricordare questo collega, cioè, non significa indugiare in una sterile commemorazione che rimane rivolta all’indietro, ma imparare, da quel sacrificio e da quella generosità, a rinnovare oggi l’impegno nell’Arma, a servizio del bene e della verità, a servizio della società”.

La missione nobile dei Carabinieri

Il Papa ha ricordato la missione quotidiana dei Carabinieri: “A voi, che siete quotidianamente impegnati a servizio della giustizia e della legalità – e quanto bisogno di legalità c’è oggi! – vorrei dire che tutto ciò trova la sua ragione e il suo fine ultimo nell’amore. La giustizia, infatti, non tende semplicemente a comminare delle pene a chi ha sbagliato, ma a ristabilire le persone nel segno del rispetto e del bene comune. È grande, in tal senso, la vostra missione. Vorrei dire che voi Carabinieri siete chiamati non solo a “fare il vostro dovere”, applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società. È bello perciò che siate persone appassionate come Salvo D’Acquisto; servitori dello Stato e del bene comune, che combattono l’ingiustizia, difendono i più deboli, offrono un senso di protezione alle nostre città”.