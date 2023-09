Operazione legalità a Tor Bella Monaca, sequestrate armi e droga. Sgomberate quattro case Ater

Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e della Compagnia e del Gruppo di Frascati, stanbo dando seguito a un nami blitz. Supportati da unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria. Hanno eseguito 10 perquisizioni e ispezioni nella parti comuni e vani ascensori all’interno del complesso a ferro di cavallo in via dell’Archeologia. I Carabinieri, grazie anche al fiuto del cane Nathan, hanno trovato e sequestrato 295 dosi di cocaina; 10 di hashish e 2 di marijuana. E nel sottoscala di una palazzina hanno sequestrato un fucile ad aria compressa calibro 22, per uso sportivo da poligono.

Arresti e perquisizioni a tor Bella Monaca: armi e droga

Due uomini, un italiano e uno straniero, sono stati denunciati dai militari per tentato furto aggravato. In quanto sorpresi a smontare un’autovettura parcheggiata su via dell’Archeologia. Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato due persone che sono risultate destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere per droga. Ulteriori controlli sono in corso lungo la via, insieme al personale tecnico delle società Acea Ato-2, Areti S.p.a. e Italgas: questo ausilio per arginare il fenomeno degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas: per il quale un primo bilancio parla già di 4 persone denunciate per furto.

Regione Lazio: “Grati alle forze dell’ordine”

Profonda gratitudine a tutte le forze dell’ordine ha espresso il governatore del Lazio Francesco Rocca attraverso una nota della Regione. Tutti, dalle forse dell’ordiine agli enti pubblici, ai cittadini “hanno contribuito in modo significativo all’importante operazione di controllo che si è svolta a Tor Bella Monaca”. Un’azione ad ampio raggio che ha portato allo sgombero di quattro alloggi Ater: “Si tratta di un chiaro segno dell’impegno nel promuovere la legalità e il benessere nella nostra regione”, si legge nella nota della Regione Lazio. L’operazione ha visto la partecipazione attiva di circa 300 uomini provenienti da diverse forze di polizia e enti pubblici. Una collaborazione sinergica che ha dimostrato il potenziale della cooperazione interistituzionale nel raggiungere risultati concreti nell’ottica della sicurezza pubblica e della tutela dei cittadini.

“Primo passo per restituire sicurezza ai cittadini”

“Non possiamo sottolineare abbastanza quanto sia stato fondamentale il coinvolgimento attivo della comunità locale per il successo di questa operazione. – continua la nota -. La partecipazione e il supporto dei residenti di Tor Bella Monaca hanno dimostrato che quando la comunità si unisce per affrontare le sfide, si possono ottenere risultati positivi e duraturi”. La Regione Lazio fa notare che questo è solo un passo iniziale nella direzione giusta. “Continueremo a monitorare attentamente la situazione a Tor Bella Monaca. E ad adottare misure efficaci per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i suoi abitanti. Inoltre, lavoreremo in stretta collaborazione con la Prefettura di Roma per costruire un futuro migliore per questa comunità”.

Lo Stato si fa sentire a Tor Bella Monaca

Un blitz che segue quello fatto anche lo scorso 15 settembre in via Ferdinando Quaglia e l’operazione interforze al R5 dello scorso 7 settembre, con il quartiere ancora scosso per l’omicidio di Daniele Di Giacomo, ancora irrisolto, e dopo il tentato omicidio a Don Coluccia. Lo Stato si fa sentire a Tor Bella Monaca. L’operazione di oggi è stata decisa in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura. Una operazione per “ripristinare la legalità nella zona e svolgere un’azione antidegrado”, spiegano le forze dell’ordine. Concorrono nei servizi l’Acea, l’Ama e il servizio giardini del comune di Roma; con loro anche i vigili del fuoco che hanno spento due cassonetti in fiamme.