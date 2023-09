Napolitano, FdI sospende le iniziative per “L’Italia vincente, un anno di risultati” previste per domenica

In segno di rispetto per il presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso ieri all’età di 98 anni, FdI ha deciso di rinviare di una settimana tutte le iniziative connesse alla manifestazione “L’Italia vincente, un anno di risultati”, previste per domani, domenica 24 settembre, a partire dall’evento all’Auditorium della Conciliazione a Roma, cui avrebbe dovuto partecipare anche Giorgia Meloni. A darne notizia è stato il deputato e responsabile dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli.

In concomitanza con la camera ardente di Napolitano, FdI sospende “L’Italia vincente”

“In concomitanza con l’apertura della camera ardente del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Senato della Repubblica, Fratelli d’Italia ha scelto domani di sospendere le iniziative politiche” legate all’evento diffuso sul territorio nazionale dal titolo “‘L’Italia vincente, un anno di risultati. Come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione”.

Le iniziative e l’intervento di Meloni rinviati di una settimana

“Rinvieremo tutte le iniziative previste nella giornata di domani di una settimana, compreso anche l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni domani a Roma”, ha aggiunto Donzelli, esprimendo “massimo cordoglio per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica”.

Il lutto nazionale e i funerali di Stato

Una scelta che conferma la postura di FdI, che pur non rinnegando le spesso siderali distanze politiche da Napolitano ne ha sottolineato il ruolo e le qualità istituzionali, riconoscendolo sempre come avversario e mai come nemico. Il governo ha disposto per il giorno delle esequie di Stato il lutto nazionale e, da ieri, fino ad allora l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.