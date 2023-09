Morgan, Sky lo perdona e torna a X Factor: con la donazione ai gay ha reso concrete le sue scuse

Dopo l’insulto omofobo e la sfuriata con la platea di Selinunte, Morgan si è scusato pubblicamente più volte. Si è auto-sanzionato e riabilitato sui social non facendosi sconti o vantando giustificazioni di sorta. Pertanto, a detta di Sky, il musicista è stato sulla gogna abbastanza, e ora è tempo di ripartire. Così, dopo settimane di rumors e retroscena. Tra una storia su Instagram, un post e un “mea culpa” rilanciato sul web, oggi alla presentazione alla stampa della nuova edizione di X Factor – al via da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su Now – dietro al banco dei protagonisti del programma al via c’era anche lui. Anche se per l’occasione dietro al banco riservato ai giudici, (e non dei processandi), tornato a sedere al tavolo dei coach dopo 9 anni di assenza.

Morgan torna dietro al banco dei giudici di X Factor

Così, sciolta definitivamente la prognosi sulla partecipazione o meno del musicista al talent, Antonella D’Errico, da parte di Sky Italia, ha voluto subito togliersi d’impaccio quello che ha definito all’americana “l’elefante nella stanza”. E presa la parola, ha chiarito: «Morgan è rimasto nel cast di X Factor perché, con la donazione di metà del suo cachet all’associazione Casa Arcobaleno – che accoglie i ragazzi cacciati di casa in seguito al coming out sull’omosessualità – ha reso molto concrete le sue scuse». Scuse arrivate all’indomani di una serata delirante, che si è chiusa con l’ormai arcinoto insulto omofobo pronunciato dall’artista e indirizzato a un contestatore in platea, durante un concerto a Selinunte dedicato a Battiato.

E Sky spiega: con la donazione, già saldata, ha reso concrete le sue scuse

Non solo. Dopo aver ribadito che Sky condanna ogni manifestazione di omofobia ed è molto impegnata sul fronte dell’inclusione, sollecitata da una domanda dell’Adnkronos sull’ammontare della donazione di Morgan (e quindi del suo cachet), la D’Errico non ha voluto naturalmente rivelare la cifra. Ma tra le righe, ha spiegato che si tratta di una cifra «consistente». A quel punto è stato lo stesso Morgan a voler rendere plasticamente la misura del gesto, spiegando «che la donazione servirà a ristrutturare 4 appartamenti che verranno destinati all’accoglienza di ragazzi cacciati dalle loro famiglie per le loro scelte sessuali». Una donazione, ha chiuso il cerchio Sarah Varetto, intervenendo sempre a nome di Sky Italia, che «è già stata effettuata».

Morgan a “X Factor” promette scintille

Dunque, pace fatta, donazione saldata e perdono accreditato: X Factor ri-accoglie Morgan e lo show può dunque cominciare. E promette una dinamica ultra-vivace tra i quattro giudici. Con l’indomito musicista-divulgatore che ha già esordito battagliero, promettendo scintille: «Io non sono venuto per sfidare i giudici. Non sono venuto per cercare di prevalere su di loro, ma di prevalere sul mondo decaduto intorno a me. Con estrema naturalezza e umiltà penso di essere veramente il migliore». Il guanto di sfida è lanciato. E gli altri coach in scaletta – i confermati Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Fedez – almeno al momento sembrano avere tutta l’intenzione di stare al gioco e di competere ad armi pari. Almeno fino al primo scontro sul set…