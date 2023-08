“Bifolchi e incivili”, bufera su Morgan: sul palco di Selinunte perde le staffe e insulta il pubblico (video)

Come il titolo recitava, Lezione-concerto su Battiato-Segnali di vita e arte, sulla carta quella di ieri a Selinunte avrebbe dovuto essere una serata di musica e spettacolo, all’improvviso invece si è trasformata in un’arena che ha registrato momenti di tensione che hanno visto Morgan scagliare dardi avvelenati dal palco e la platea insorgere e rispondere a invettive e insulti con battutine al vetriolo e inviti a lasciare la scena. I video, ovviamente, immortalano la folle sequenza di botta e risposta, e sul web dilaga la polemica.

Bufera su Morgan, pioggia di insulti sul pubblico di Selinunte

Allora, proprio i video pubblicati sui social da alcuni spettatori immortalano il “monologo impazziti” dell’ex leader dei Bluvertigo, che si rivolge stizzito alla platea: «Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, siete stupidi… La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio…. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez»… Non è chiaro il motivo che ha scatenato l’ira di Morgan e la sua reazione fulminea. Forse l’intervento iniziale di alcuni disturbatori. Quel che sembra, comunque, è che il cantautore a un certo punto raccoglie sollecitazioni (e provocazioni?) dal pubblico, fino a perdere letteralmente le staffe. E quel che è certo, infine, che da quel momento la tensione si è fatta palpabile e la situazione fuori controllo…

«Bifolchi e incivili, andate a vedere Fedez e Marrakech»

«È bella questa scena vero? Sono abituato a cose molto più gravi», sferza la platea Morgan che si interrompe solo per raccogliere altri guanti di sfida. Dalla platea si alza un coro che inneggia al congedo: “Smettila!”. Ma il cantautore non ha nessuna intenzione di andarsene… Non prima di aver finito almeno. Così prosegue sempre più adirato: «Siete bifolchi e incivili, avete pagato e non sapete chi sono. State zitti, rispettate quello che state vedendo. È arte, non la vedrete da un’altra parte…». E più il pubblico rumoreggia, più Morgan incalza e inveisce.

Sotto il video postato su Youtube di “Itaca Notizie”

L’ira di Morgan cresce, monta la protesta in platea

«Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel ‘46. Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace? Siete completamente pazzi e str… non avete la sensibilità per capire la musica». L’ira dell’artista cresce e, proporzionalmente, anche la protesta del pubblico che lo invita a lasciare il palco. Non prima, ormai è chiaro, di aver dispensato l’ultima perla: «Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa. Non vi sentiate tutti accusati, io non faccio di ogni erba un fascio, distinguo le persone».

Mezz’ora di delirio, compreso l’insulto omofobo

Ma alla fine, dopo oltre mezz’ora di delirio, the show must go on, e persino Morgan si arrende: «Io non canto per gente così, avete avuto abbastanza, perle ai porci si chiama questo. Ho dei sentimenti, cog….!». E la bagarre si chiude con un insulto omofobo indirizzato a uno spettatore. E il concerto prosegue.