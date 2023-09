Milano, tre rapine in pochi minuti. Ricoverato un 60enne. La polizia blocca una baby gang, il più piccolo ha 16 anni

Il fenomeno delle baby gang continua a mietere vittime a Milano ma non solo. Crescono in città aggressioni e rapine da parte di bande di giovanissimi. Nella notte tra mercoledì e giovedì – informa Il Giorno – una di queste cosiddette baby gang, composta da tre ragazzi italiani di 16, 18 e 20 anni, ha messo in atto tre colpi in pochi minuti nella zona di piazzale Susa. Alla fine, il gruppo è stato intercettato da una Volante e i tre giovani sono stati arrestati in flagranza.

la prima rapina è stata messa a s4egno ai danni di un uomo di 66 anni che hanno colpito con un casco. Poi hanno aggredito e pestato un diciottenne derubandolo del pc portatile. Quindi i tre hanno colpito ancora, malmenando e rapinando del portafogli e del cellulare un sessantenne. Quest’ultimo dopo l’aggressione è stato ricoverato.

Milano – ricorda ancora Il Giorno – è la città italiana dove avvengono più reati. Il capoluogo lombardo registra 5.985 reati all’anno ogni 100.000 abitanti, battendo in classifica Rimini e Torino (seconda e terza in classifica), nonché città come Roma, Napoli e Palermo.

Eppure il sindaco Sala è l’unico che sembra non accorgersene. “Non parlo di emergenza, ma un tema c’è e ci stiamo assolutamente lavorando”, ha detto. “Dobbiamo trovare formule per confrontarci con la piccola criminalità, che per chi la subisce è una grande criminalità” che “ormai è una cosa comune alle grandi città”.

Due settimane fa il Corriere aveva sottolineato l’allarme a Milano per le bande di “maranza” (termine che nasce dalla fusione delle parole marocchino e zanza) che sarebbero, numericamente, padrone delle notti milanesi, specie nella zona della movida dei Navigli. Protagonisti, come rilevava l’articolo, di aggressioni e piccole rapine ai danni di coetanei: piccoli furti di cellulari, collanine, risse nate per mera sfida.