Migranti, in 100 fuggono da Porto Empedocle: travolgono e feriscono un agente

Un centinaio di migranti sono fuggiti dall’aerea di accoglienza del molo di Porto Empedocle, dove da ieri sono radunati oltre 1000 migranti in attesa del trasferimento e della sistemazione in diverse strutture. Da ieri appena arrivati nella cittadina dell’Agrigentino, i migranti sbarcati e trasferiti da Lampedusa tentano continuamente di fuggire. Con le forze dell’ordine impegnate ad affrontare e gestire una situazione difficile. A trattenere e arginare l’onda d’urto di repentini tentativi di allontanamento e fuga, che centinaia provano a mettere a segno da ieri ormai, con gli agenti di polizia chiamati a disporre controlli e assistenza per limitare caos e tensioni che accoglienza e trasferimenti comportano inevitabilmente.

Migranti, in 100 in fuga da Porto Empedocle

«Nelle ultime ore la situazione a Porto Empedocle è diventata esplosiva», afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che poi prosegue: «Questa notte alcuni migranti, in larga parte non ancora identificati, hanno tentato di scappare scavalcando le recinzioni e, così facendo, hanno schiacciato il cordone di poliziotti che tentava di impedirne la fuga. Un agente di Polizia, infatti, è rimasto ferito riportando diverse lesioni e una lussazione alla spalla».

Nel tentativo di fuga, travolgono e feriscono un agente

Una situazione al limite: con la macchina dell’accoglienza in funzione a pieno regime e su cui, tra sbarchi e controlli, sistemazione e gestione dei trasferimenti, la sinistra – Pd in testa – prova anche a speculare, arrivando a presentare un’interrogazione sui fatti di Porto Empedocle al ministro Piantedosi.