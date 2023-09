L’ipocrisia della Francia: non accoglieremo gli immigrati sbarcati a Lampedusa. La Germania: aumentare la sorveglianza

La Germania torna sui propri passi nella lotta all’immigrazione dopo le parole di Giorgia Meloni e di Ursula con Der Leyen a Lampedusa e la decisione di sintetizzare in uno sforzo congiunto dell’Europa la strategia per arginare i continui sbarchi. La Francia fa sapere invece che non intende accogliere nessuno delle migliaia di immigrati sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa (nella foto).

La ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser ha detto all’emittente Ard di appoggiare i piani della presidente della Commissione europea per affrontare i numerosi sbarchi di immigrati.

“Sì, non potremmo fare altrimenti – ha ammesso la Faeser rivedendo le posizioni tedesche di qualche giorno fa. – Altrimenti non riusciremo a tenere sotto controllo la situazione migratoria. La ministra tedesca ha aggiunto che “la crisi migratoria può essere risolta solo se affrontata in tutta Europa”.

Parole molto diverse rispetto alle chiusure decise la settimana scorsa.

In definitiva ora la Germania condivide la proposta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di aumentare la sorveglianza aerea e marittima delle frontiere esterne dell’Unione europea nel Mediterraneo.

Quanto alla Francia che aveva chiuso le frontiere con l’Italia per impedire l’ingresso di immigrati, oggi il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, sarà a Roma per incontrare il capo del Viminale Matteo Piantedosi e affrontare la questione, in particolare l’emergenza di Lampedusa ma ha già fatto sapere che Parigi non aprirà le frontiere ai clandestini sbarcati negli ultimi giorni a Lampedusa.

Di fronte a questa situazione, “la Francia aiuterà l’Italia a preservare i suoi confini per impedire alla gente di arrivare”, dice Darmanin su Europe 1 ufficializzando la nuova posizione di Parigi rispetto al problema dell’immigrazione.

Darmanin ha poi precisato che la Francia non prevede di accogliere gli immigrati, anche se la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto ai paesi europei di mostrare solidarietà.

“Per chi è arrivato in Italia dobbiamo applicare le regole europee, che abbiamo adottato qualche mese fa”, ha detto Darmanin, affermando che “consistono nel fare richiesta di asilo alla frontiera”.

Il ministro degli Interni ha poi aggiunto: “una volta che vengono presentate le richieste di asilo alla frontiera, si vede che gran parte di questi richiedenti non hanno diritto all’asilo e devono tornare immediatamente nei loro paesi di origine”.

Invece, “se ci sono richiedenti asilo aventi diritto, che sono perseguitati per motivi evidentemente politici, si tratta ovviamente di rifugiati e in questi casi la Francia, come ha sempre fatto, può accogliere queste persone”, ha aggiunto Darmanin, affermando che “la Francia sta già facendo la sua parte”.

Sabato Darmanin ha avuto un colloquio telefonico con i suoi omologhi italiano e tedesca.