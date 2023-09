Memorandum con la Tunisia, la Ue annuncia i primi invii di denaro: sinistra schiaffeggiata

La Commissione Europea annuncia il primo invio di denaro alla Tunisia in supporto all’attuazione del memorandum d’intesa. Una notizia importante per il governo. Sull’accordo con la Tunisia si è spesa a livello internazionale il premier Meloni: come passo imprescindibile per aiutare Tunisi a frenare le partenze dei migranti. La notizia è stata battuta dall’Adnkronos dopo le 12: la Commissione Europea “annuncia 60 mln di euro come sostegno al bilancio della Tunisia; e un pacchetto operativo di assistenza per le migrazioni di 67 mln, che verranno sborsati nei prossimi giorni, contrattati e consegnati rapidamente. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione per l’Allargamento e il Vicinato, Ana Pisonero, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Un passo fondamentale per il nostro governo, uno schiaffo in pieno volto alle opposizioni, il Pd in testa. Per loro il memorandum con Tunisi firmato nel luglio scorso era sbagliato, inutile, dannoso. Si è invece inverato il contrario: l’immigrazione è entrata finalmente tra le priorità dell’agenda europea. Punto d’arrivo cui aspirava il presidente del Consiglio. Risultato storico.

La Ue annuncia i primi esborsi per il memorandum con la Tunisia

E ora le opposizioni tacciano. Fa ridere il tempismo nefasto che la notizia può avere per Elly Schlein. La segretaria del Pd ha appena finito di sputare il solito fiele sul “fallimento della Meloni in tema di immigrazione”, durante un’intervista a Fanpage, che le agenzie riferiscono di questa decisione della Commissione europea. Una decisione che raffigura plasticamente ( ed economicamente) che l’Europa ha ben recepito i termini dell’emergenza che il premier Meloni ha spiegato in ogni contesto ad Ursula von der Leyen e, l’altro giorno, all’Onu. In questi ambiti il memorandum con la Tunisia gioca un ruolo strategico. Stride il controsenso delle parole della Schlein che quasi in contemporanea le agenzie diffondono:

Migranti, in arrivo i primi soldi dalla Ue alla Tunisia: sinistra schiaffeggiata

“Ci batteremo contro le proposte del governo sull’immigrazione. Chi entra in Italia, entra in Europa. La destra di questo Paese ha messo la firma sulle leggi che hanno creato il caos, che hanno creato irregolarità. E che hanno lasciato più sola l’Italia nell’accoglienza”. All’anima della solitudine. Parole che hanno un senso solo se frutto della disperazione. Perché ad essere sola è proprio lei: una segretaria Pd in soccorso della quale Cofferati ed Emiliano si sono proposti come “lord protettori” per aiutarla. Questa ferale notizia della commissione europea che elargisce i denari alla Tubnisia per supportare il contenimento delle partenze avrà bisogno, certo, di un supporto psicologico. Da ricordare che da tre settimane consecutive il Pd viaggia nei sondaggi sotto la soglia psicologica del 20 per cento e che il M5S la morde alle caviglie inseguendolo. Altro ceffone arriva alla sinistra europea che ha fatto di tutto per boicottare l’accordo. “Schiaffi da Bruxelles”, titolava Repubblica pochi giorni fa. Da ridere.

L’immigrazione, priorità nell’agenda della Ue come chiesto da Meloni

Gufi, scettici, Cassandre, detrattori – comunque scegliamo di definirli – si dovranno prendere una buona dose di Maalox, prima di leggere le parole della portavoce della Commissione europea. I 60 mln fanno parte di un sostegno di bilancio precedentemente concordato; e non fanno parte dei 150 mln ‘coperti’ dal memorandum, spiega Pisonero. Mentre dei 67 mln per il sostegno alla gestione delle migrazioni, “42 mln” fanno parte degli accordi inclusi nel memorandum (non è un documento giuridicamente vincolante, essendo un memorandum d’intesa). L’annuncio fa seguito alla telefonata tra il commissario per il Vicinato e l’Allargamento Olivér Várhelyi e il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar. Una delegazione di funzionari della Commissione si recherà in Tunisia la prossima settimana per discutere l’attuazione del protocollo d’intesa, in particolare per quanto concerne le azioni “prioritarie”.

“La Commissione europea sta accelerando”

L’Ue e la Tunisia, spiega la Commissione, “si impegnano a portare avanti rapidamente l’attuazione del protocollo d’intesa; dando priorità alle azioni nel campo della migrazione, alla cooperazione per reprimere le reti di trafficanti; e all’intensificazione dell’assistenza dell’Ue per lo sviluppo delle capacità delle autorità di contrasto tunisine. Nonché per il sostegno al rimpatrio volontario e al reinserimento dei migranti nei Paesi di origine, nel pieno rispetto del diritto internazionale”. La Commissione “sta accelerando la realizzazione dei programmi in corso e delle azioni nell’ambito del nuovo pacchetto di sostegno da 105 milioni di euro sulla migrazione; collegato al protocollo d’intesa che aiuterà ad affrontare la situazione urgente a Lampedusa. In linea con il piano in 10 punti per Lampedusa”. Il nuovo pacchetto “prevede il refitting di navi di ricerca e salvataggio, veicoli e altre attrezzature per la Guardia costiera e la Marina tunisine; la protezione dei migranti in Tunisia in collaborazione con l’Unhcr; e il rimpatrio e il reinserimento dalla Tunisia nei Paesi di origine, in collaborazione con l’Iom. È inoltre prevista la fornitura di nuove navi, telecamere termiche e altra assistenza operativa, oltre alla formazione”, conclude l’esecutivo Ue.