Meloni a Dagospia: su di me battute misogine, torniamo alle accuse alle donne perché hanno il ciclo

Giorgia Meloni è stata intervistata da Paolo Del Debbio domenica sera su Rete4 a Dritto e rovescio. La premier dice qualcosa di molto femminista. «L’altro giorno leggevo su un sito “Meloni, attenzione alla tenuta psicofisica”. Ho riflettuto sul fatto che questa roba qui è veramente misogina».

E perché? Giorgia Meloni spiega: “Dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa, mi ricorda quando all’inizio della storia repubblicana in Parlamento si discuteva del fatto che le donne non potessero fare il magistrato perché una volta al mese avevano il ciclo e diventavano isteriche. Ecco, la sinistra italiana evidentemente è rimasta lì“. Certamente l’affermazione non farà rumore, non sarà analizzata, non diventerà oggetto di dibattito.

Se è Giorgia Meloni a denunciare i residui di maschilismo insiti in certi commenti che la riguardano, in certi suggerimenti a lei rivolti, la cosa non fa notizia. Però ci siamo interrogati settimane su una battuta del suo compagno Giambruno. E siamo giunti a domandarci, come ha fatto Michela Marzano, se Giorgia si sente a suo agio in casa con un maschio del genere, se è soddisfatta dell’educazione che Giambruno potrà impartire alla figlia Ginevra. Questo il livello della discussione sorta attorno alle parole del giornalista legato alla premier.

Così ha proseguito Meloni, smentendo di avere mai avuto attacchi di panico. “Ma quello che so io, e tutte le donne di questa nazione, è che per le difficoltà che tutte le donne affrontano hanno una tenuta di testa che spesso altri non hanno”, ha concluso.

Una risposta indirizzata a Dagospia, sito di anticipazioni e gossip, dove appunto si leggeva che il maggior problema della premier sarebbe la sua “tenuta psicofisica”. Una risposta che dev’essere piaciuta a D’Agostino che ha fatto subito la ruota: “Visto? la presidente del Consiglio ci legge…”.