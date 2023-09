L’ultima follia della Boldrini: l’emergenza migranti è un complotto del governo per creare il caos

Gli arrivi di migranti e la loro gestione sul territorio voluta dal premier d’intesa con Ursula von der Leyen danno alla testa al Pd. Ne abbiamo avuto la prova ad Agorà su Rai3 con il sindaco Matteo Lepore che ha straparlato di “complotto”. Ma anche Laura Boldrini e Giuseppe Provenzano: un complotto che il governo avrebbe ordito per creare il caos. “Lambrusco e pop corn. Sono le armi dell’opposizione. Il primo fa aumentare il tasso etilico, così che si può dire tutto senza sprezzo del ridicolo. I secondi sono i proiettili sparati contro il governo, parole al vento, aria fritta, innocua come i fiocchi di mais”. Il commento di Pietro Senaldi su Libero dice tutto e dà la misura del grottesco a cui la sinistra è giunta. Il sindaco di Bologna ha dato i numeri, affermando che i numerosi sbarchi sono il frutto di una macchinazione che il governo avrebbe ordito contro se stesso. In poche parole: l’emergenza migranti è colpa della Meloni.

Migranti, Lepore, Boldrini e Provenzano: Il complotto della Meloni

Lepore ha avuto l’ardire di sostenere proprio ciò di cui sopra: si tratta di «un caos voluto, è fin troppo evidente». Di qui seguono, in rapida successione, altri assunti: il premier “starebbe deliberatamente «trasformando l’arrivo dei migranti in un problema di ordine pubblico. Per poter così chiedere i pieni poteri». Il vaneggiamento prosegue: «Quanto sta succedendo era prevedibile», sentenzia, «ma il governo pugnala alle spalle noi sindaci, non mettendoci in condizione di accogliere in maniera dignitosa i migranti». Se non è l’effetto del lambrusco che ipotizzava il direttore di Libero siano alla follia pura. Ma ve la immaginate Giorgia Meloni che scientemente ha voluto arrivare a tale emergenza per prestare il fianco alle critiche a reti unificate: “Meloni non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale?”. Ma davvero può pensare che il premier abbia creato le condizioni per creare distanza con Francia e Germania?

Follia nel Pd: l’emergenza migranti frutto di un complotto del governo

Ve la immaginate Meloni che mette i bastoni tra le ruote alla Ue perché non dia al regime di Tunisi i soldi per fermare i migranti? Lepore lo sa che Ecr da subito ha stigmatizzato che la sinistra europea è quella che sta ostacolando il trattato a cui la premier tiene molto? Negare la realtà fa parte del dna della sinistra, ma rendersi ridicoli di fronte alla evidenza delle cose è follia politica pura. Lepore parla senza sapere neanche quello che fa e scrive il suo partito. E’ la sinistra che boicotta il patto con la Tunisia, lo sa? Dopo una visita in Tunisia nei giorni scorsi, Provenzano e la Boldrini hanno affermato che: «In questo contesto è impossibile dar seguito al Memorandum». E hanno chiesto alla Commissione Ue «di accogliere l’appello del Gruppo dei Socialisti & Democratici al Parlamento Europeo; affinché l’Unione Europea abbandoni questo fallimentare modello di esternalizzazione delle frontiere». I due piddini lo hanno messo nero su bianco in una lettera aperta sulla “Stampa”.

Boldrini e il complotto del governo: “L’obiettivo era creare caos”

Si sconfina poi ancora nella tragicommedia. Anche Laura Boldrini lancia la tesi del complotto del governo contro se stesso: «Aver lasciato per giorni migliaia di migranti in condizioni disastrose; e aver messo i lampedusani in una situazione di enorme disagio aveva come unico e cinico obiettivo quello di creare il caos sull’isola. Così da attirare l’attenzione e alzare i toni, visto che con gli strumenti diplomatici, politici e istituzionali Meloni non è stata in grado di ottenere alcun risultato». Pietà Sono alla frutta.