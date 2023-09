L’ultima contro Trump: condannato per frode sulla base delle accuse della procuratrice generale dem di New York

L’ex-presidente ha parlato di “caccia alle streghe”. E ha definito “Letitia Peekaboo James” una “razzista” che ha fallito e ha abbandonato la corsa da Governatore nel 2022. Peekaboo, letteralmente “Cucù“, è un nomignolo beffardo che Trump ha coniato per l’esponente democratica, uno dei tanti nickname sarcastici che l’ex-presidente crea, di tanto in tanto, prendendo di mira in maniera canzonatoria i suoi avversari politici.

La James, dal canto suo, non si è tirata indietro. E con riferimento alle sue accuse formulate contro Trump di aver gonfiato i valori immobiliari, ha duellato a distanza: “Affermare di avere soldi che non si hanno non equivale all’arte dell’affare. È l’arte del rubare”. Si può immaginare in Italia un procuratore ingaggiare un duello verbale contro il proprio indagato.

E infatti Trump ha avuto buon gioco a ricordare che le precedenti dichiarazioni fatte contro di lui dalla James, in particolare quando lo ha definito “presidente illegittimo” durante la sua corsa alla carica di procuratrice generale di New York, dimostrano che sta portando avanti una vendetta politica contro di lui.

In una interrogatorio di quattro ore, sostenuto ad agosto, Trump si è rifiutato di rispondere, invocando il diritto del Quinto Emendamento contro l’autoincriminazione, alle centinaia di domande che Letitia James gli ha posto.

“In precedenza – ricorda ora la Bbc – la James aveva chiesto a un giudice di multare Trump di 10.000 dollari per ogni giorno in cui si era rifiutato di consegnare documenti relativi all’indagine civile. Ora cerca di vietare a Trump e alla sua famiglia di lavorare nel settore immobiliare o di ricevere prestiti a New York“.

Uno degli effetti immediati e che Trump potrebbe perdere il controllo della Trump Tower e del Trump Building a Wall Street.